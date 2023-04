Esta era su primera legislatura como alcalde. ¿Ha sido como esperaba?

La verdad es que no tenía idea cómo sería, pero sí tengo que decir que ha habido más armonía y más tranquilidad que tiempo atrás, la gente se ha portado muy bien conmigo, lo cual tengo que agradecer. Por eso, quiero agradecer el trato que me han dado, he intentado cumplir en la medida de las posibilidades y si no lo he hecho es porque no he podido o no he sabido, por eso quiero dar las gracias a todos.

Entonces e presentará a la reelección…

Pues sí, la experiencia ha sido positiva, y como jubilado también me sirve de distracción. Cuando las cosas salen bien pues al final hemos decidido ir para adelante. En la nueva candidatura entra gente casi toda nueva.

¿Qué le ha quedado pendiente?

En los pueblos si se quiere no se acaba nunca, siempre hay cosas que hacer, el problema es el presupuesto, escaso, lo que se hace es a base de paciencia y administrar el dinero mucho, aquí hago más números que en mi casa. Lo que nos hemos propuesto ha salido adelante con más o menos apuros.

¿Qué actuaciones destacaría de esta legislatura que ya acaba?

La sustitución de redes en muchas calles de la zona oeste del pueblo, se llegó hasta donde se pudo y ahora se están asfaltando todas. La remodelación de las piscinas también fue una obra importante, y ahora se está cambiando el tejado de la cafetería y los vestuarios. También había dos depósitos y hemos derruido el pequeño para construir antes de que finalice mayo uno más grande y evitar problemas de abastecimiento en el verano. También en breve se cambiará el tejado de las escuelas, que ya está adjudicado. Y el bar también ha sido una obra muy agradecida por la vida que se le da al pueblo, entre semana hay menos gente, pero los fines de semana está a tope de gente.

Algo que le hubiera gustado hacer y no ha podido…

Ensanchar una callejuela por la que se meten muchos coches en busca del Pozo de los Humos y a veces hace de embudo. Se ha ido dejando porque no había acuerdo con los propietarios de los terrenos, pero hay que intentar ensancharla.

¿Por qué habría que venir a Masueco?

Porque aunque somos un pueblo pequeño tenemos la gran suerte todos los servicios, tienda, restaurantes, residencia de mayores, bar…, y somos gente acogedora y amable, y tenemos el Pozo de los Humos, la principal maravilla del Parque Natural Arribes del Duero.

Mirador del Pozo de los Humos en Masueco