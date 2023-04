Ciudad Rodrigo se proclama por unanimidad ‘Ciudad de Bodas’

La empresa que se quedó con la carne de los astados del Carnaval aún no ha pagado lo que le corresponde

En un momento tan atípico como la tarde del Miércoles Santo, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró la que posiblemente haya sido última sesión ordinaria de Pleno de la legislatura, al menos en un marco ‘normal’ (siguiendo la cadencia de 6 semanas, el siguiente debería tener lugar ya dentro de la campaña electoral). Esta sesión apenas tenía tres puntos especificados en el Orden del Día, que salieron adelante por unanimidad de todos los grupos (de hecho, lo hicieron ‘por asentimiento’, ya que ni se llegó a votar).

De los tres, el más relevante era la Declaración Institucional de Ciudad Rodrigo como ‘Ciudad de Bodas o Wedding Friendly’, con el objetivo de “reforzar”, aunque sea “a nivel simbólico” –como señaló el alcalde Marcos Iglesias-, el proyecto lanzado por la hostelería y el comercio mirobrigenses para promocionar la ciudad como “marco ideal para que la gente pueda venir a casarse” (precisamente, habían sido estos sectores los que habían propuesto al Ayuntamiento hacer esta Declaración). La delegada de Turismo, Beatriz Jorge Carpio, indicó que esta es la forma de mostrar “el apoyo del Ayuntamiento” a un proyecto “que será positivo para Ciudad Rodrigo y comarca”.

Los otros dos puntos aprobados en el Pleno fueron la imposición de contribuciones especiales a las personas que tienen terrenos en la 2ª fase de la calle Las Canteras, para así proceder próximamente a su urbanización; y el preceptivo informe de actividad urbanística correspondiente al año 2022 (que debe ser remitido a la Junta de Castilla y León).

Aroma a final de legislatura

Pese a que esos 3 puntos se despacharon en apenas 7 minutos, el Pleno acabó por superar la hora de duración (1h.09’), por los ruegos y preguntas, especialmente por el último, un ruego de la edil de Ciudadanos Soraya Mangas al alcalde para que “si vuelve a depender de usted”, “apueste más por la infancia, la juventud y el comercio y empleo”, añadiendo que “no tiene sentido un Ciudad Rodrigo fotogénico [en relación con las obras que se están haciendo] pero desierto”.

Como al delantero que le dejan el balón botando para que lo empuje a gol, Marcos Iglesias cogió el argumento para explayarse durante unos cuantos minutos con las acciones que se han llevado a cabo esta legislatura en materia de comercio, empleo, infancia y juventud, concluyendo que, “sin perjuicio de que las obras sean importantes a efectos de inversión”, en las otras parcelas “también se ha hecho mucho”. Asimismo, el alcalde defendió que en marzo ha crecido el censo, y que durante esta legislatura ha habido “menos pérdida poblacional que en otras”.

Viendo que se había respondido a “un ruego” (lo normal es que no la tengan), Soraya Mangas ‘replicó’, señalando que “esperamos hechos en esos 3 ámbitos” (de algunos asuntos, como vender el futuro polígono como motor de empleo dijo que “es pronto para vender la piel”), y que “la realidad actual es que Ciudad Rodrigo ha sufrido un fuerte bajón de población”. Marcos Iglesias cerró el debate diciendo que “el 80% de la España rural tiene nuestro problema”, desvelando que el 25 de abril irá a Madrid a reunirse con el Secretario de Estado para el Reto Demográfico.

Temas ‘pendientes’

También al hilo del final de la legislatura, Joaquín Pellicer (que de forma novedosa estuvo presente en el salón) planteó tres asuntos que han quedado ‘en el aire’. Por un lado, reclamó que se haga por fin el estudio que se dijo que se iba a hacer sobre la afectación del colector de drenaje del Regato Torbellique. Por otro lado, pidió que se analice el histórico del Camino de las Higueras, ante la reclamación de propiedad del mismo que hacen unos vecinos anexos (que se quejan de que les lanzan piedras desde el mismo). Marcos Iglesias contestó que, a día de hoy, “nadie impide bajar por el camino, por lo que no podemos poner la venda”, replicando Joaquín Pellicer que en todo caso se debería estudiar, además de alertar de su situación actual: “se está deteriorando mucho y en 1-2 años será intransitable”.

El tercer requerimiento hecho por Joaquín Pellicer fue en torno al Plan Especial del Conjunto Histórico, ya que “en 4 años no se ha hecho nada” e incluso “se ha caducado” lo que se había avanzado, cuando es vital para solicitar ayudas a la Junta. Beatriz Jorge Carpio comentó que el equipo de Urbanismo está “desbordado”, por lo que se ha decidido “sacarlo a redacción externa lo antes posible”. Como réplica, Joaquín Pellicer indicó que este asunto lo considera más importante que otras cuestiones que ya se han externalizado y concluido, como la redacción del proyecto integral para el río Águeda.

Respecto al mismo, Jorge Labajo propuso dos cuestiones que se podrían llegar a incorporar: la creación de un circuito de carril-bici desde Ciudad Rodrigo a Sanjuanejo (e incluso hasta Águeda), que podría ser usado asimismo por los patinadores mirobrigenses, para los que también planteó una pista de hockey, por ejemplo en la zona de la Alameda Vieja. Beatriz Jorge Carpio abrió la puerta a incorporar estas cuestiones, recordando que el plan presentado “son cosas generales que hay que llevar al terreno; es un proyecto abierto”, mencionando Víctor Gómez en torno al patinaje que “también se ha pensado para ellos la pista polivalente” que se va a construir en Las Viñas en los próximos meses.

Otro proyecto de futuro son las intervenciones en el Mercado de Abastos por las que preguntó Carmen Lorenzo, que recordando que aún están pendientes cosas que se dijeron que se iban a hacer, reivindicó que “necesita un lavado de cara, y una campaña de promoción, porque está en una situación límite”. Laura Vicente explicó que el proyecto para reformar los aseos, para el cual ya estaban hasta comprados los materiales, finalmente se ha modificado (ya que no se va a suprimir el obrador) y va a ser ejecutado por la AFE de Albañilería.

En torno a los elementos decorativos florales que tenían que haberse puesto, Laura Vicente comentó que también están comprados, pero que no se van a poner hasta que no se arregle el suelo, un proyecto que se va a licitar “en 5-10 días” y que tendrá un coste de 85.000€. En ese momento se colocarán asimismo nuevas luminarias, que todavía no se han comprado. Además, la delegada del área defendió que se ha hecho una inversión de 3.750€ en el arreglo de cámaras, y que este año ha crecido la partida general, de los habituales 15.000€ a 35.000€. Laura Vicente mencionó la creación del parking inteligente en el Mercado, en torno al cual Soraya Mangas se mostró irónica: “no sé cómo podíamos vivir sin él”, incidiendo en que, pese al parking, “ahora hay más puestos vacíos que nunca”.

Por otro lado, Begoña Moro alertó de la existencia de charcos en el recientemente inaugurado Paseo de la Constitución, mostrando su extrañeza Ramón Sastre, que lo achacó a “algún mínimo fallo” que se revisará por la empresa, lamentando Begoña Moro que, después de varias prórrogas e invertirse tanto dinero, “recién inaugurado esté dando problemas”.

Durante el Pleno salió a colación el último Carnaval, al interesarse Juan Tomás Muñoz por el pago de la carne de los astados. Ramón Sastre confirmó que, pese a que la empresa tenía de plazo para pagar hasta el 1 de abril, aún no lo ha hecho, alegando que hubo una minoración de reses que les generó unos gastos extraordinarios. El Ayuntamiento ha hecho el pertinente requerimiento, explicando que, aunque se conocían los problemas de insolvencia de la empresa, llegado el momento de la adjudicación, “no había nada para echarlo para atrás”. En todo caso, de cara a años venideros, ya que se ha pensado en incluir en el pliego que la empresa adjudicataria deposite una fianza antes del Carnaval, reclamando Juan Tomás Muñoz que no sólo se atienda al precio a la hora de la adjudicación, sino que se miren “otras cosas”.