La Cofradía del Silencio designa a sus Hermanos Mayores para el año 2024

Una vez finalizada la ‘ronda de reverencias’ al Cristo del Silencio, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración celebró en la misma Iglesia de San Pedro-San Isidoro, como es costumbre, su Asamblea General Ordinaria, a la que se quedaron alrededor de 40 personas, entre ellas 2 de las 9 personas finalmente designadas en este 2023 -más de las inicialmente previstas- para ejercer como Hermanos Mayores durante los actos de estos días.

En total, la relación de Hermanos Mayores para este año está compuesta por: Alipio Carlos Martín Elías, Miguel Ángel Martín Elías, Sebastián Vegas Serrano, Santiago Calamote González, Diego Calamote Gutiérrez, Carlos Rubio Carpio, Beatriz Bernal Fuentes, María Teresa Martín Calvarro y María de Miguel Hernández. Como es tradición, a los Hermanos Mayores que asistieron a la Asamblea se les entregó una medalla.

Asimismo, como también es habitual, durante la cita se designó a los Hermanos Mayores para el año 2024: María Isabel Hernández Diosdado, Yaiza Vegas de la Rosa, Héctor Pérez Alaejos, Alejandro Sierra de Elías, Sergio Pérez Vegas y Jesús Vegas Serrano. Junto a ellos, la Hermandad ha dejado perfilados los nombres de 4 ‘reservas’, por si alguno o algunos de los anteriores no puede (o no quiere participar), para que así “salgan 5-6 detrás del Cristo” y no se corra el riesgo de que “salga sólo 1”, según indicó durante la Asamblea el presidente, Luis Alberto Garduño.

Durante la cita, se informó del balance económico de la Hermandad durante el año anterior, en el que tuvieron unos ingresos de 5.589,33€ y unos gastos de 4.663,38€ (entre ellos 1.173,70€ para restaurar la carroza), lo que dejó un superávit de cerca de 1.000€, que unidos al saldo que tenían previamente, hizo que la entidad contase a fecha de 31 de julio de 2022 con 5.715,98€. De cara a esta nueva Semana Santa, se dio cuenta de la restauración de la cruz de guía tras detectarle carcoma (“la han curado y arreglado”, según el presidente) y de la renovación de los petos de los cofrades que llevan la carroza y el incensario.

La Junta Directiva informó asimismo a los asistentes -que dieron el visto bueno- de la incorporación de una nueva vocal, Laura Matías Santos; mientras que un antiguo presidente, Tomás Méndez, tomó la palabra para proponer un reconocimiento por parte de la Cofradía a Santiago Maestre Gómez, quién lleva 53 años “trabajando con mucha dedicación, de forma altruista y con empeño”, recogiendo el guante la Directiva.

En el turno de ruegos y preguntas la Directiva explicó por qué la Cofradía ha decidido no participar en la procesión del Domingo de Resurrección (se puede resumir en “es una organización que no nos gusta, y como no nos gusta, no vamos a salir”, amén de que este año ven problemático el paso de los niños por el adarve ‘sin padres’ acompañándoles –aunque siempre va un responsable de la Cofradía con ellos-), recibiendo el respaldo de los cofrades asistentes. En todo caso, apuntaron que "no prohibimos a nadie ir".