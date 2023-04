¿A dónde nos vamos? -a Sardón

La primavera ha comenzado y como cada año por estas fechas nos preguntamos, ¿dónde iremos de escapada o de fin de semana?

El buen tiempo hace que nos planteemos escapadas en entornos idílicos, siempre buscando actividades y el agua como elemento indispensable para que la jornada sea más relajante.

Los salmantinos seguimos viajando para disfrutar de unos días de desconexión y de turismo familiar o con los amigos. Una de las opciones refrescantes y entretenidas para estos meses es Sardón de los Frailes.

Esta bella localidad salmantina, se encuentra a tan solo 65km de la capital charra y nos presenta un plan en el que no tendremos tiempo de aburrirnos. Si tienes en mente una escapada en la que la naturaleza es vital, aquí encontrarás diferentes rutas en las que el Tormes aparece y desaparece dejando ver parte de sus secretos que año tras año va puliendo con esmero. Pero si prefieres sentir la adrenalina sobre las dos ruedas, la localidad tiene preparado un recorrido de más de 55 kilómetros por el Bajo Tormes a través de caminos de baja dificultad completamente señalizados para el uso deç bicicleta de montaña.

En Sardón, el agua es el pilar fundamental del municipio, ya que tres de sus flancos están cubiertos por agua, que cada año el Tormes los baña a su antojo. Además, de poder disfrutar de la naturaleza en estado puro no te puedes ir de esta bella localidad sin sumergirte en la piscina climatizada, que tiene una temperatura ideal durante todo el año. Por lo que desplazarte hasta aquí, es un planazo que no te va a dejar indiferente, ya que tanto grandes y pequeños se les hará la escapada corta. No lo pienses más y anímate a sentir esta maravillosa zona.