“Tenemos dos propuestas de negocio en el polígono, un hotel y un centro comercial”

La legislatura llega a su fin y es propio realizar en este momento un resumen de los cuatro años transcurridos, tiempo que ha estado marcado por la pandemia durante algo más de dos años.

Nos hace un resumen de cómo han sido estos cuatro años…

Han sido cuatro años muy difíciles. Es cierto que la pandemia la hemos sufrido todos, hemos tenido muchos menos ingresos porque había que ayudar a todos los sectores del municipio y hasta en eso ha perjudicado, aparte de la pérdida de vidas humanas y de la salud. Pero luego ha sido muy difícil a nivel de Ayuntamiento en cuanto a personal, el problema que hemos tenido con la secretaria-interventora ha sido muy duro. No solamente el dicho de que si el alcalde y el secretario no van de la mano el Ayuntamiento no funciona, puedes tener relación estrictamente profesional, en lo personal me daba igual aunque fuera un poco desagradable, pero es que profesionalmente ha sido una lacra absoluta y una penalización que siempre recuerdo las palabras del anterior alcalde, cuando comentaba que no inició el expediente antes porque se paralizaba el Ayuntamiento y es verdad. Pero el Ayuntamiento estaba paralizado y encima con problemas, y el miedo, el temor, a que no se paralizara sino que se tergiversaran temas y cosas, así que hubo que cortar por lo sano porque si no el pueblo se interviene, era imposible seguir adelante. Ha sido un camino de dos años y medio, primero con las providencias pertinentes, los escritos…, tener todo preparado y a partir de ahí acudir donde había que acudir, por eso fue un expediente de casi 500 páginas el primero, el segundo es mucho más corto y el tercero, que se va a iniciar, será todavía más corto.

¿Cómo está el asunto en estos momentos?

En el primer expediente tenía cuatro faltas muy graves, aunque con tres era suficiente para el cese. En el segundo está en fase instrucción por una falta muy grave, lo que significa separación del servicio. Luego iniciamos el tercer expediente para la separación del servicio por los anteriores, entonces queda cesada y separación del servicio inmediato. Por su parte, había puesto un recurso por derechos fundamentales contra el nombramiento de la nueva secretaria, pero el juez determina que el nombramiento es correcto y que está cesada con toda la jurisprudencia a favor, condenándola al pago de costas por 2.000 euros.

Después ha habido un tema personal como ha sido el fallecimiento de Antolín Alonso. Para mí, como amigo, ha sido un palo enorme porque no solo he perdido un concejal, he perdido a un amigo, también un apoyo en el equipo de Gobierno y una mayoría comodísima; y luego también la jubilación de funcionarios claves. Todo ha sido un sinfín de problemas, una oposición feroz que no ha hecho ni una sola propuesta salvo paralizar el Ayuntamiento, por lo menos por una parte de la oposición. Con una oposición ‘normal’ hubiéramos sido mucho mejor, porque no se puede recurrir tres veces una modificación de crédito que estaba mal hecha por la anterior técnica, y que era para pagar gasto corriente.

¿Qué actuaciones se están acometiendo?

Ahora mismo la primera fase de acceso al municipio en la zona del instituto. También debería estar en obras el Mercado de Abastos, el anexo de la panadería, que ya está contratado, y espero que comiencen en breve. También próximamente comenzarán las obras del parking de caravanas y de las pistas de pádel, son obras que las adjudica la Diputación. Otra obra será el acceso al camino de Prado Redondo en la SA-315. Estaba en periodo de alegaciones y no se envió el informe. Lo enviaremos ahora.

¿Qué le queda pendiente?

A nivel de obras las dos rotondas en la circunvalación, seguirá una segunda fase de lo que se está haciendo en el instituto, y posiblemente tercera fase que llegue hasta la residencia, para que se haga como un boulevard; y como ya se ha recibido el polígono a falta de unos flecos, hemos vendido una parcela, nos han preguntado por otras dos, y nos interesaría mucho. Tenemos hasta el estudio de detalle para dos negocios, uno de ellos es un hotel y el otro sería un centro comercial.

¿Se presenta a la reelección, que le ha quedado en el tintero?

En obras, los accesos al municipio y la colaboración público-privada para relanzar la Economía. También, lo que sobre de la adjudicación de Planes Provinciales se va a destinar a arreglar las calles más necesitadas de la periferia. Respecto a lo que es el funcionamiento interno institucional, cambiar las ordenanzas o modificarlas, de todo, las de Urbanismo son básicas.