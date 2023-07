“Si los que estamos aquí no peleamos por lo nuestro, nadie va a venir a hacerlo por nosotros”

El próximo 14 de abril Vitigudino acogerá ‘Impulso de mujer’, una serie de charlas protagonizadas por mujeres emprendedoras del oeste salmantino y cuya jornada, salvo cambios de agenda de última hora, contará además con la participación de Mª José González Garrochón, directora general de la industria y de la Cadena Alimentaria de la JCyL, y con Teresa Rodríguez Vidal, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la JCyL.

Esta jornada, que se desarrollará en el Centro Cultural a partir de las 11,30 horas, está promovida por el Grupo de Acción Local Adezos. Como explica la vicepresidenta 2ª de Adezos, Mª del Mar Sánchez Nieto, impulsora de esta iniciativa, el objetivo es dar visibilidad a la mujer emprendedora en el medio rural y “quitar el miedo” que muchas personas sienten a realizar su sueño en un territorio con oportunidades pero con dificultades.

¿Cómo es la situación de la mujer en el mundo rural?

Creo que la mujer en el mundo de rural es muy importante, que ha tenido una labor fundamental años atrás pero nada valorada, porque es de todos conocido que la mujer no solo hacía las labores del hogar sino que se iban al campo a ayudar a sus maridos, y eso nunca ha sido visto ni reconocido. Piensan que las mujeres somos débiles, pero llevaban la carga de la casa, de sus hijos, ayudaban al marido en el campo.... Entonces pienso que en este momento vamos ganando terreno en ese sentido porque estamos dejando ver que no solo somos una ayuda sino que además también podemos hacer las cosas, y de hecho cada vez hay más mujeres en el gremio de la agricultura y la ganadería y con ideas y con cosas importantes.

¿Cuál es la finalidad de este nuevo programa ‘Impulso de mujer’?

Lo que pretendemos es dar visibilidad a la mujer que desde hace años está trabajando, está ayudando, está contribuyendo a desarrollar la comarca y que no solo estaba en casa, sobre todo no pretendemos unirnos a la moda de vamos a empoderar a las mujeres no, las mujeres ya estábamos aquí arrimando el hombro desde hace mucho más tiempo. Lo que pretendemos es hacerlo visible.

¿En qué consistirá esa jornada del 14 de abril?

Lo importante no solo son las personas que vienen a la presentación, lo destacable es que mujeres de la zona de distintos sectores van a contar sus experiencias. Creo que la parte más importante van a ser las dos mesas redondas, una por la mañana y otra por la tarde, donde mujeres de distintos sectores van a plasmar no solo lo que lo que están haciendo sino lo que han hecho, las dificultades que se han encontrado como mujeres, porque hay mujeres en el sector que hace 30 años teníamos que tener el permiso de alguien para hacer las cosas. Entonces van a contar lo que han tenido que bregar para conseguir estar donde están y hacer lo que lo que están haciendo.

¿Cree que en el mundo rural hay salidas laborales suficientes para que la mujer no se vaya?

Creo que el problema del mundo rural no es que seas mujer u hombre, creo que son las propias administraciones las que están potenciando y propiciando que la gente lo abandone. En nuestro entorno las dificultades las tienen las empresas seas hombre o mujer, luego la mujer puede encontrarse con otros problemas, con otras cosas, pero quien propicia que se marchen son la falta de servicios, lo que depende de las administraciones.

Entonces, ¿qué tienen que hacer las administraciones?

Pues no acordarse de nosotros cada cuatro años. Hay muchas carencias, la primera la digitalización de la que tanto que hablamos. Sabemos los pueblos que tienen internet, los que tienen ADSL, los que tienen fibra. Qué vamos a hacer...

¿Qué destacaría de esta jornada ‘Impulso de mujer’?

Como algo novedoso, lo que pretendemos aparte de hacer visible las experiencias de varias mujeres en distintos sectores y los obstáculos que han tenido que sortear, pues demostrar que ahora se tienen muchísimos menos obstáculos que se tenían antes, porque la visión general respecto a la mujer es diferente. Ahora todo es posible si tienes ganas, si quieres hacer cosas, que al final, si tú quieres, lo puedes hacer. Hace 20, 30, 40 años, las cosas eran muy difíciles para para nosotras.

Esta jornada del 14 de abril está abierta al público…

Está abierto a todo el mundo. Intentaremos tener un buen aforo porque lo que nos van a contar no es lo bueno o bonito de alguien que vive en Madrid o en Salamanca capital. Lo que pretendemos es traer gente muy conocida, gente de relevancia y cercana para que el público vea que las cosas son posibles en el entorno donde vives, en un entorno donde tú estás y donde las cosas se pueden conseguir, esa es la idea, quitar el miedo y mostrar de que todo es posible en nuestro entorno. Tendremos gente de la comarca, de este territorio, que ha conseguido lo que perseguía, y creemos que pueden llegar mejor para convencer a otros de que la idea que tienen es posible a pesar de la falta de apoyo de las administraciones.

¿Qué le diría a esas mujeres y hombres para que acudieran a esta jornada?

De lo que se trata es de que nuestro territorio vaya a más, que no se quede estancado. Esta jornada, tanto hombres como mujeres, es para que vean que hay que tener precaución pero no miedo, porque si nosotros, que somos de aquí, que estamos aquí, no peleamos por lo nuestro nadie va a venir a hacerlo por nosotros. Lograr algo cuesta y supone un esfuerzo y un sacrificio, pero todo, desde que te salen los dientes y empiezas a andar. Sabemos dónde estamos, las limitaciones que tenemos respecto a la administración en general, pero partiendo de eso, tanto hombres como mujeres podemos pelear por nuestra zona, podemos tener nuestros deseos. Tenemos que tirar para adelante, no hay que tener miedo, porque no por caernos una vez tenemos que dejar de andar.