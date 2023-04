“No somos ni de derechas ni de izquierdas, estamos para el pueblo, por el pueblo y por las prioridades del pueblo”

Bajo la tutela del diputado provincial y alcalde de Hinojosa, José Francisco Bautista, este martes se presentaba en Vitigudino el candidato a la Alcaldía de Vitigudino por Salamanca Importa, formación impulsada por Bautista y que trata de hacerse un hueco en el panorama político de la provincia de Salamanca.

Juan Carlos García García es la apuesta de esta nueva formación provincial en Vitigudino, abogado de profesión y que ejerce a caballo entre la capital salmantina y la ‘capital de la Gudina’, precisamente es un gran aficionado a los caballos y a los toros, donde también ha hechos sus ‘pinitos’.

¿Por qué toma la decisión de presentarse como candidato a la Alcaldía de Vitigudino?

Porque soy un enamorado de Vitigudino y de la comarca de Las Arribes, me apasionan los toros, los caballos…, vengo aquí desde hace más de 20 años, quiero al pueblo y he sido testigo de lo que está sucediendo, especialmente en los últimos cuatro años. Noto en el ambiente de la gente en la calle y esto tiene que cambiar de rumbo. Hay como una especie de declive, Vitigudino va a menos, está perdido peso específico y de alguna manera hay que hacer algo por el pueblo. Si preguntamos a cualquiera de la calle, de cuatro años para acá está claro que Vitigudino no es el mismo y por eso entendemos que debe haber un cambio, porque Vitigudino no progresa y yo quiero ver un progreso en Vitigudino. Y esta es una buena oportunidad para intentarlo junto a mi equipo, gente muy válida y capacitada, y que sabe los problemas reales del pueblo, por eso he decidido presentarme como candidato a la Alcaldía de Vitigudino por Salamanca Importa.

¿Tiene alguna propuesta concreta que le gustaría materializar?

Primero antes hay que conocer la situación real del Ayuntamiento, su situación económica, los compromisos adquiridos y la situación judicial, los procedimientos abiertos y los que están en vías de ejecución, conocer el estado de las instalaciones municipales, pero principalmente lo primero es conocer los compromisos presupuestarios con sus modificaciones de crédito. A partir de ahí, lo primero será priorizar el apoyo a las empresas y al comercio, al artesano…, hay que atraer inversiones, eso está claro, y aunque no tengamos la fórmula mágica, estamos trabajando la idea y la expondremos en la campaña. Vitigudino tiene un gran potencial, eso está fuera de toda duda, no olvidemos que es cabeza partido, aquí tenemos el Juzgado, la Notaría, el Registro, tenemos la ITV, el centro salud, el Instituto, el colegio, instituciones…; tenemos una visa atractiva y lo tenemos que aprovechar para fijar población, cuidar de los jóvenes e intentar que trabajen aquí y que regresen los que están trabajando fuera, para lo que es necesario generar ilusión, apoyar la cultura, las tradiciones, la tauromaquia, las fiestas religiosas como la Semana Santa. Creo que una propuesta perfectamente válida en este momento en Vitigudino sería hacer un parque temático taurino, por ejemplo, seríamos pioneros en toda España.

¿Por qué habría que votar a Salamanca Importa?

Porque tiene una gran visa atractiva y merece la pena, y por la gente también, para que progrese Vitigudino y no pierda ese peso específico que antes tenía. Para que vuelva al esplendor como capital de la Gudina, como decía el escritor Manuel Moreno Blanco, porque prospere, por eso hay que votar Salamanca Importa, porque damos prioridad al vecino del pueblo y queremos también atraer a gente. Creemos que hay que reducir el gasto y, por supuesto, no vamos a tener dedicación exclusiva, tampoco vamos a subir tasas, impuestos o arbitrios, en todo caso congelarlos si no rebajarlos depende la situación que haya, y dar facilidades a quien apueste por Vitigudino, por eso hay que votar a Salamanca Importa.

Ante el número de formaciones que todo apunta concurrirán a las elecciones en Vitigudino parece improbable que un partido obtenga la mayoría absoluta. ¿Qué posición tomará Salamanca Importa?

Salamanca Importa no es ni de derechas ni de izquierdas, estamos para el pueblo, por el pueblo y por las prioridades del pueblo, y por solventar los problemas que hay que hay en el pueblo. Es cierto que a priori es difícil que haya una mayoría absoluta, pero ahora no contemplamos ninguna situación, cuando llegue el momento, con mi equipo, contemplaremos qué opciones hay y con quien formar gobierno, en todo caso hay que ver los programas y valorarlos, y de ahí formarnos una opinión que sea válida para todo el pueblo.

¿Cómo definiría la lista de Salamanca Importa en Vitigudino?

Muy completa. Hay muchos sectores representados, hay jubilados, mujeres, emprendedores, el abanico es amplio y todos con ganas de hacer cosas.

Candidatura de Salamanca Importa en Vitigudino

Carlos García García

José Manuel Merino Martín

Tristán Vicente Santiago

Lorena Blázquez Núñez

Andrés Rodríguez Moro

Fernando José Jambrina Bosch

Adelaida Otero Mosteiro

José Manuel González Martín

Roberto Barrientos Rodríguez

Prudencio Rubio Prieto

Eugenio Hernández Vicente

Santiago Hernández Martín