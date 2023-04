Cuperal está con los ganaderos

Tiempos convulsos los actuales para nuestros ganaderos. Se han reunido unas circunstancias que amenazan con la supervivencia de toda la cadena de valor. Un alza de las materias primas, que ya estaba antes de la guerra de Ucrania, lo que encarece los piensos. Un alza de los costes energéticos, lo que redunda en una reducción drástica del beneficio. Una PAC más complicada y a la baja. La lengua azul, la prohibición de movimientos de terneros, la tuberculosis. Todo ello nos lleva a los números rojos como antesala de la desaparición de parte del sector. Todo ello se adereza con un discurso permanente desde algunas instancias del poder de sospecha hacia los ganaderos, como fuente de agresión del medio ambiente. Este conjunto de hechos es el guion perfecto para la subida de la cesta de la compra y la desaparición de los ganaderos.

No se puede hacer política con las cosas de comer. Las responsabilidades se asumen con facilidad pero se gestionan con dificultad. Especialmente cuando el problema se extiende muy rápidamente, como la enfermedad. Nadie piensa que el problema sea fácil pero la percepción que se tiene es que la Administración no encuentra soluciones. Desde luego, la gravedad de la situación se mide por la unanimidad de los ganaderos en la opinión. El sector se ha unido. Esto parece mentira, pero es una realidad. Es una pena que se unan al borde de la erradicación. Pero se han organizado para la interlocución y de ahí debe salir algo positivo.

La Administración habla de erradicación pero la erradicación de la enfermedad nos lleva a la erradicación de los animales y de los ganaderos. No se sabe qué fue del control, que es lo que se prometió como faro de la política que se iba a seguir. Más de quinientas mil vacas en la provincia de Salamanca, que pastan en miles de hectáreas de dehesa, ese ecosistema único, que también se debe a la mano del hombre y que articula un territorio dedicado a la producción de carne está en peligro.

Son los políticos los que deben tener una política clara de las cosas. La realidad es la velocidad con la que se desarrolla la enfermedad, que en los equipos ganaderos ya solo va un veterinario. El retroceso en la decisión de que se podían mover los terneros. Pocos medios y ganaderos adiestrados ya en la lectura de las pruebas, por el sufrimiento de sus economías de los positivos. Se echa de menos más control sobre la fauna, lobos, jabalíes, meloncillos, más flexibilidad de movimientos del ganado. Y que alguien informe sobre la vacuna para la enfermedad.

CUPERAL ha sido consciente de la situación desde el primer momento y está con los ganaderos que son nuestros clientes, intentando no repercutir los verdaderos costes del alimento. Pero una ayuda no basta. Necesitamos políticas de altura porque es cuestión de supervivencia del sector. La carne es un sector que mueve toda la comarca de Vitigudino, tenemos los mejores ganaderos, hechos a base de ampliar sus fincas, de mejorar el manejo, de echar horas en el ordenador, de hacer cursos y están preparados sobradamente para dar posibles soluciones pero deben ser escuchadas. Cada uno en su casa y en el día a día de sus vacas llega a conclusiones válidas que quizá desde los despachos no se ven.

Nos jugamos como comarca todo y es de esperar que todo el mundo ponga la voluntad decidida de encontrar soluciones que garanticen la supervivencia del sector para hacerlo económicamente viable.