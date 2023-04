“La nueva oficina en la planta baja del ayuntamiento facilitará el acceso a los vecinos”

Hace un tiempo que Encarnación Quirós decidió no presentarse a la reelección, ¿Qué destacaría de la gestión de estos cuatro años?

Destacaría que no han sido cuatro años de trabajo por desgracia ha sido tres, me he dedicado a arreglar infraestructuras porque el tema turístico ya lo había hecho Diego y estaba perfecto. Hemos arreglado, calles, desagües, el depósito, hemos puesto placas fotovoltaicas en el Ayuntamiento y la semana que viene en la residencia; hemos arreglado la piscina y la hemos dotado de una rampa de acceso al vaso conforme a la normativa de la UE; hemos hecho una oficina de atención al público en la planta baja del Ayuntamiento para facilitar el acceso a los vecinos.

¿Qué verán los vecinos de Saucelle en los próximos meses?

Además de las placas fotovoltaicas en la residencia y en la piscina, en breve se arreglará el camino Frejo entero, pavimentarlo bonito hasta donde empieza la carretera del Polideportivo y luego, a partir, de ahí asfaltarlo. Es lo que nos queda pendiente de los Planes Provinciales.

¿Qué le hubiera gustado hacer y le ha quedado pendiente?

Me hubiera gustado hacer en las escuelas un gimnasio y dos aulas multiusos dotadas de fibra para facilitar el coworking a gente que pueda visitarnos en verano.

El próximo 29 de abril celebran una nueva edición de la marcha senderista, ¿por qué hay que venir a la marcha de senderismo de Saucelle?

Hay que venir a la marcha porque como siempre es solidaria. Todos los años elegimos una ONG o una fundación, y este hemos elegido al Banco de Alimentos, al que destinaremos 8 de los 12 euros del precio de inscripción, por lo que cuanta más gente venga, mejor, que falta le hace al Banco de Alimentos.

¿Qué le quiere decir a los vecinos?

Pues que ha sido un honor trabajar para Saucelle y aunque nunca llueve a gusto de todos, he procurado que mi trabajo beneficiase a todo el mundo por igual y eso es lo que me llevo, el no haber hecho diferencias con nadie. Saucelle es un pueblo bueno, aunque si peca de algo es que a la gente le importa demasiado lo que hace el vecino, y eso nunca es bueno, sobre todo para el que le importa, no para el vecino.