Buena asistencia al concierto de Semana Santa de la Parroquia de San Andrés

La Parroquia de San Andrés de Ciudad Rodrigo tuvo en la tarde del sábado otra de las actividades programadas con motivo de la llegada de la Semana Santa: un concierto, a cargo de su propio Coro Parroquial, que contó con una buena asistencia de público. Durante este recital, que tuvo lugar a la conclusión de la misa diaria, el Coro ofreció las piezas Esto es mi cuerpo, Panis Angelicus, A la hora de nona, Oh Cruz Fiel, Stabat Mater, Virgen Dolorosa, Popule Meus, O Bone Jesu, O Jesu Christi, Señor me cansa la vida, Oh señor, delante de ti y Sinfonía del nuevo mundo.