La Banda de Cornetas y Tambores 'Esperanza' abre la Semana Santa en Lumbrales

La Banda de Cornetas y Tambores 'Esperanza', de Ciudad Rodrigo, ha ofrecido esta tarde en la iglesia parroquial de Lumbrales un Concierto de Marchas Procesionales. El repertorio incluyó temas clásicos de estos días, como la Sentencia del Cristo, de Manuel Pérez; un Requiem, de Bienvenido Puelles; la Virgen de la Paloma y la Soleá, ambas de Alberto Escámez; Luna de Triana, de Francisco Japón y Silencio Blanco, de José Julio Vera. El público presente en el templo reconoció con un prolongado aplauso la actuación de la joven banda mirobrigense.

El acalde de Lumbrales, Carlos Pedraz fue el encargado de presentar al grupo y agradecer su presencia en la localidad. El concierto, que estaba organizado por el Ayuntamiento de la villa, ha abierto el programa de actividades de la Semana Santa.

'Esperanza' es una joven banda, tanto por su corta vida como por las edades de sus componentes: el 70 por ciento de sus 40 músicos no sobrepasa la veintena de edad. Esta banda se creo en Ciudad Rodrigo en septiembre del año 2022 "con el fin de formar, promocionar y desarrollar actividades musicales que no desnaturalicen el espíritu cofrade". Realmente la bandsa no es totalmente nueva , ya que hasta el momento de su creación ha dado sonido a la Cofradía Jesús Nazareno de Ciudad Rodrigo. A cargo de Pablo González Montero y David Morales, y bajo la dirección musical de Estela Gutiérrez González, la banda cuenta actualmente con 40 músicos, que tocan cornetas y tambores.

Mañana, Domingo de Ramos, la Banda de Cornetas y Tambores 'Esperanza' debutará en la ciudad de Salamanca acompañando al Paso de la Palabras de la Hermandad Amigos de los Niños, en la procesión de La Borriquilla.