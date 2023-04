El III Senior gana al Domotec León ‘pidiendo la hora’ tras un peculiar partido

El III Senior se ha ido al breve parón por la Semana Santa (a la vuelta jugarán de nuevo en casa) sacando adelante su partido de la tarde sabatina en Conde de Foxá frente al Domotec León, que en unos tramos controlaron muchísimo mientras que en otros fueron los visitantes los que tuvieron un carrusel de ocasiones, lo que acabó por hacer que el III Columnas ‘pidiese la hora’, tras anotar los leoneses el definitivo 4-3 cuando quedaba todavía medio minuto.

El encuentro estuvo marcado de salida por el bajo número de protagonistas: el III Columnas sólo compareció con 9 jugadores, uno de ellos el juvenil Juanan, que no llegó a ponerse bajo palos (estaba como ‘medida de seguridad’ por si pasaba algo con Marchena, pero ‘su’ partido era el del Juvenil que se iba a jugar después); mientras que el Domotec León lo hizo con sólo 7, 2 de ellos porteros, uno de los cuales jugó exactamente 8 décimas.

> ASÍ FUE EL PARTIDO

Con una rotación tan corta, el Domotec León decidió tomárselo con calma, cediendo el balón por completo al III Columnas, que firmó la primera opción: el portero desbarató un tiro de Raúl, quedando el balón suelto, que remató Asier por encima del larguero. Fue el Domotec el que abrió el marcador en el 2’ con un tiro desde atrás, siendo esa acción significativa, más aún incluso por el gol, por el hecho de que fue el único tiro leonés en los primeros 10 minutos.

Así, el poder ofensivo lo tuvo de salida el III Columnas, con opciones claras de Raúl, Asier y Cholo (en una misma secuencia) que sacó el portero, otra de Raúl que se fue rozando el palo, una de Cholo que se marchó por encima del larguero, y otra de Álex Morales que acabó fuera. El primer gol mirobrigense, en el 6’, llegó de la forma más inesperada, con un disparo lejano de Raúl que se hizo camino. En los instantes siguientes, Sierro se topó con el palo (tras un robo y pase de Raúl) y el portero desbarató remates de Manu y Álex Morales, antes del 2-1, de nuevo con un tiro lejano, en este caso de Álex Morales.

Con el 2-1, el Domotec tiró por fin por 2ª vez, en el 11’, directamente fuera. Como buena noticia para ellos, el III Columnas se puso con 5 faltas en el 13’, lo cual facilitó -después eso sí de un saque de Marchena que casi manda al fondo de su red un jugador leonés, pero estuvo atento el portero, al igual que en otro tiro de Asier- que empezasen a tirar con más fluidez (en el 15’, Marchena metió un gran pie para enviar el balón a córner).

En el 16’, el balón le llegó a Cholo en la frontal, quién mientras se daba media vuelta la picó, yendo para dentro de la portería. La ventaja de dos goles duró menos de un minuto: un jugador leonés se movió bien por ¾ de campo hasta firmar un disparo que entró raso ajustado al palo. Tras pedir los visitantes tiempo muerto, remataron varias veces casi seguidas, encontrándose en todas ellas con Marchena.

Tras ello, hubo algunas ocasiones locales: una triple de Álex Morales (la tercera desbaratada por el portero con un paradón) y una doble de Raúl, siendo llamativa la segunda, tras un saque de banda, ya que fue detenida por el portero suplente leonés, que salió sólo para esa acción (con 8 décimas en el crono) al hacerse una herida el portero titular (parece que al despejar un disparo de Álex Morales).

Como si lo hubieran repartido por turnos antes de empezar, los primeros 10 minutos del 2º tiempo fueron totalmente opuestos a los del 1º, ya que, salvó un tiro inicial de Cholo que dio en el palo por fuera, todo el peligro fue del Domotec, que estuvo muy atento para cortar el balón en las largas posesiones que seguía teniendo el III Columnas. Dentro de este largo bloque, se pueden resaltar dos salvadas de Marchena en el 23’ y en el 24’ a dos remates frente a él, un remate al larguero en el 27’, y un tiro cruzado en el 31’ desde la derecha que desvió Marchena lo justo para evitar un remate en línea de gol.

Además, hubo otras 5-6 intentonas de cierta peligrosidad frente a un III Columnas que no volvió a rematar con claridad hasta el 31’, cuando un tiro de Manu se marchó por encima del larguero, acabando también fuera en el 33’ otro de Asier (entre medias, Marchena repelió otro tiro con el pecho, además de coger otro balón). Cuando quedaban 7’50” para el final, el Domotec pidió tiempo muerto, a cuya vuelta curiosamente varió el panorama por completo en su contra, siendo el III Columnas el que volvió a disparar de forma continua.

Tras enviar el portero a una mano a córner un tiro de Manu, Cholo puso el 4-2 en el 34’ (Manu robó por la izquierda y se lo mandó a Cholo, que se hizo hueco). Acto seguido, Raúl tuvo hasta tres ocasiones de relevancia: la segunda, lejana, se topó en el palo, y la tercera, con el portero, que dio pie a un córner que Álex Morales remató a la cruceta. Marchena solventó otras dos ocasiones, antes de no llegar a buen puerto una contra de Cholo y Álex Morales, y dos disparos de Cholo y Raúl.

Cuando quedaban 2’05”, empezó a subir como portero-jugador el guardameta visitante, que en principio no generó peligro (Marchena atrapó un balón fácil y otro se perdió), pero a 29” para el final un robo derivó en el 4-3 con un disparo cruzado desde la derecha. Como es lógico, ese marcador provocó el agobio final del III Columnas, que además no supo mantener la calma, de tal modo que los leoneses llegaron a hacer un tiro destacado a 7” para el final, que por fortuna para los locales no cogió puerta.