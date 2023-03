Ya hay contactos entre el Barça y Messi para un posible regreso, algo que sería un auténtico bombazo dentro del mundo del fútbol, según han indicado el MARCA. Por su parte, la renovación del futbolista argentino con el PSG se ha enquistado y en el Camp Nou sueñan con su vuelta tras ganar el Mundial.

Asimismo, Rafa Yuste, vicepresidente del club, ha comentado durante un acto que "sabe Leo y su familia el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que, por desgracia, no fueron a buen puerto. Tengo esta espina clavada de que no pudiese seguir. Me encantaría que volviese por lo que podría representar, no sólo a nivel deportivo. Tenemos contactos con ellos".