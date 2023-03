El PSOE insiste en las críticas a la Junta por su “ineficacia” en materia forestal

160 hectáreas quemadas. Esa es la superficie que las llamas se han llevado durante el incendio forestal ocurrido en la sierra de Candelario. Un fuego que se originó durante una quema controlada, donde se estaba realizando una formación sobre cómo realizar estos trabajos, y que acabó derivando en un incendio en el mismo lugar que ya fue calcinado en el verano de 2022.

En este viernes, representantes provinciales del PSOE de Salamanca, junto con el alcalde corito, Pablo Hernández, han visitado la zona afectada y han vuelto a incidir en las críticas a la Junta de Castilla y León, y el consejero Suárez-Quiñones en particular, sobre la forma en la que se ha gestionado este incendio y la prevención de los mismos.

En este sentido, Hernández ha puesto en relieve que para dar un curso de una quema controlada “tienes que tener todos los medios independientemente de que en ese momento no estén contratados. A cualquier particular o administración menor se nos exigen más medios para poder hacer una quema como la que ha llevado a cabo la Junta”.

En la misma línea se manifestaban el diputado provincial Fernando Rubio y el secretario general de los socialistas en Salamanca, David Serrada. Este último ha lamentado la situación y que "por mucho que diga en su comparecencia el consejero, no nos va a convencer y la cuestión aquí es que la Junta no dispone de los efectivos, ni los tiene activos en este momento, para poder dar respuesta a estas situaciones”. "Estas personas no pueden seguir en sus puestos de responsabilidad y han mostrado su negligencia”, sentenciaba.