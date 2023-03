Caramelo mira al futuro y lo tiene claro: "No me escondo en reconocer que sí es por mí, yo continuaría en el CD Guijuelo"

Álex Caramelo, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo.

Segunda posición: "El fútbol son dinámicas y ya salimos de la mala racha. Nos hemos enganchado a los puestos de arriba y tenemos la ilusión intacta de jugar un posible playoff. Hay veces que se generan ocasiones y el balón no entra, otras que sí... y toca mentalizarse. Lo importante es solucionar los problemas que surjan".

Playoff: "Queremos hacer algo precioso como jugar un playoff tras lograr un ascenso. No nos centramos en eso exclusivamente, pero sí en ir partido a partido. Quedan muchas jornadas y pueden pasar cosas".

Oviedo B: "Es un filial bastante potente y ahora mismo tenemos la mentalidad de que será un partido de playoff entre rivales fuertes. Si conseguimos ganar, estos partidos valen seis puntos por los tres que les metes al no sumar ellos".

Pichichi: "Es mi primera temporada en Segunda RFEF y venía con mucha ilusión. Tenía ganas de pisar la categoría y confiaba en mí mismo, es un año inolvidable y había gente que me decía en verano que metería cinco goles, pero ya van seis (bromea)".

Futuro: "Me encuentro como en mi casa y es complicado que se alinee todo para no tener problemas. He encontrado mi sitio en el fútbol y mi idea sería continuar en el Guijuelo, pero si la directiva está contenta, todo sería hablarlo. No me escondo en reconocer que sí es por mí, yo continuaría en el Guijuelo".