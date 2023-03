No sé si en los países de nuestro entorno se han desarrollado las mismas políticas de centralización, tanto de población como industria, así como en España. Dicen que las industrias deben estar unas cerca de otras, yo difiero. Puede que sea bueno para las privadas, pero los estados han tenido y tienen muchas que las podrían ubicar donde hubieran querido.

La poca o nula sensibilidad política ha dado como resultado una gran concentración de industria en cinco o seis centros, llamémoslos ´capitales´, abandonando al resto. Claro, que en una nación como la nuestra que desde hace siglos lleva existiendo una economía cortesana, la industria gira alrededor del Rey -en épocas pretéritas- o del Estado ahora. Nosotros pertenecemos a ´provincias´ como dicen los de la capital, en un tono casi despectivo. Para nosotros es la agricultura y la ganadería una industria que ha pasado a ser residual. De más de ocho mil pueblos productores de fruta, verdura y cereales hemos pasado a ser plenamente consumidores, la mayoría nos abastecemos de los mismos centros de producción que abastecen a las ciudades grandes y que muchas veces vienen de muy lejos. La ganadería en nuestra región es extensiva, con lo que para muchas cabezas se necesitan muy pocos puestos de trabajo y la posibilidad de crearlos en fábricas de transformación es nula, ya que simplemente, no hay. En España la industria en general proporciona un porcentaje de empleo insuficiente, eso está claro, y en estos momentos la apuesta más grande está en el turismo, que aunque el empleo no es de mucha calidad, sí proporciona muchos puestos de trabajo.

Y ahí es donde quiero llegar, ¿la comarca de Ciudad Rodrigo está preparada para rentabilizar el turismo que nos llega?

Desde el Ayuntamiento y la Concejalía de Turismo se están haciendo esfuerzos para atraer visitantes, pero está claro que, o no basta, o lo que ofrecemos no es lo suficientemente atractivo. Solo hay que hablar con cualquier guía de grandes touroperadores para saber que esta industria pasa inexorablemente por unos servicios competitivos, tiendas, restaurantes, hoteles. Pensemos en todo lo que estamos perdiendo por no escucharles. Perdemos la posibilidad de crear empleo y un desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Perdemos visibilidad, interés, riqueza.

Teniendo una ciudad tan bonita y una comarca tan interesante no me puedo explicar cómo no se fijan en esta zona los inversores, ¿será que no se le dan las facilidades para invertir?

Pensemos en el futuro, que ya está aquí.