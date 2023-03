Bautista pide la mejora de las condiciones laborales y la renovación de la flota de vehículos del transporte sanitario

El diputado por la comarca de Vitigudino, José Francisco Bautista, presentará al pleno de la Diputación Provincial previsto para mañana miércoles una moción de urgencia en apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del transporte sanitario. Bautista propone "que se consideren las mejoras salariales reivindicadas por los trabajadores del transporte sanitario" y también, "que se proceda a una revisión exhaustiva de la flota de transporte sanitario con renovación de todos aquellos vehículos que lo necesiten".

En la propuesta también se pide que la administración competente "revise de oficio los contratos en prácticas existentes y los salarios asociados a los mismos" y que todo ello se haga con urgencia, "dada la gravedad de las deficiencias manifestadas por los

propios trabajadores".

El diputado no adscrito y alcalde de Hinojosa de Duero basa sus propuestas en las manifestaciones que los profesionales del transporte sanitario llevan tiempo realizando reclamando mejoras salariales, de condiciones de trabajo y de unidades del transporte sanitario. La última manifestación fue llevada a cabo ayer lunes por los trabajadores de la comarca de Vitigudino.

Los trabajadores denunciaron ayer la prórroga de 3 meses que la Junta de Castilla y León ha autorizado a la empresa que ha venido prestando el servicio en Salamanca, pues entienden que se está jugando con la seguridad de pacientes y trabajadores permitiendo que sigan circulando las ambulancias que están en mal estado.

"Es preocupante que como los propios trabajadores manifestasn reiteradamente, los vehículos de transporte sanitario sean tartanas, con continuas averías, sin los elementos básicos imprescindibles, no adecuadas para el transporte de personas, nuestros padres, hijos, familiares y nosotros mismos" denuncia Bautista.

Reivindicación de mejoras salariales

Respecto a las reivindicaciones laborales de estos "trabajadores imprescindibles del sistema sanitario, no parece razonable que les hayan subido el salario unicamente un 1% en 13 años, como denuncian, ni parece razonable que después de esos años la subida ofertada por la empresa sea unicamente del 3% con la inflación brutal que estamos sufriendo" manifiesta el diputado.

"Tampoco es razonable que haya trabajadores con contratos en prácticas de 1 año, como tampoco lo es que haya trabajadores que no lleguen al SMI. Ciertamente no es razonable y las distintas administraciones implicadas no deberían permitirlo" añade.