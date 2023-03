La guinaldesa Elena Gómez gana 3.000€ en ‘El Comodín de La 1’

La guinaldesa Elena Gómez, afincada en Ciudad Rodrigo aunque en estos momentos se encuentra en Madrid, se hizo con 3.000€ en su participación en la jornada del lunes en el concurso El Comodín de La 1 que se emite en las tardes de La 1 de Televisión Española. Como explicamos el domingo, este concurso consiste en contestar 10 preguntas (se llega hasta la última aunque se falle alguna por el camino) con 4 opciones de respuesta cada una, con la ayuda de salida de 7 comodines (cada uno de ellos elimina una opción de respuesta), pudiéndose ganar hasta 30.000€.

Elena Gómez, que explicó al inicio que es de Salamanca y que trabaja como formadora de equipos comerciales, acertó sin problemas para empezar que el quebrantahuesos es un ave (lo que le dio los primeros 200€), pero falló en la 2ª, que era cuántos errores gramaticales hay en la frase ‘Comprendo lo que me pide, más no sé qué más puedo hacer’, ya que dijo ‘0’ cuando en realidad hay ‘1’ (el primer ‘más’ no se acentúa). En ese momento, perdió 3 de los 7 comodines que tenía, aunque mantuvo los 200€.

A continuación, contestó correctamente –aunque gastando un comodín- que George Washington fue el primer presidente de los Estados Unidos (subió a 500€), que Jeff Bezos viajó al espacio en 2021 (subió a 1.000€), y que el templo griego que tiene una sola hilera de columnas rodeando los cuatro lados se llama Períptero (subió a 3.000€ -empleando otro comodín-).

Para la 6ª pregunta, que fue qué estrella de la NBA vino a Barcelona en 1990 a jugar el partido de presentación de la Liga ACB, utilizó el ‘Supercomodín’ (consistente en que pueda salir a ayudarle la persona que ha ido acompañándole, en este caso un compañero de trabajo, Dani Nieto), y a su vez otro comodín normal, pero acabaron por decir la respuesta correcta, Michael Jordan, subiendo a 10.000€. A continuación, el propio acompañante se enfrentó a la ronda bonus, en la cual debe contestar todas las preguntas posibles en 90 segundos, eligiendo entre dos opciones de respuesta, y por cada 5 aciertos, se consigue un comodín.

El acompañante logró 2 comodines, para colocarse así Elena Gómez con un total de 3, gastando uno de ellos en la siguiente pregunta: quién dirigió la película Ay, Carmela, que acabó respondiendo correctamente (Carlos Saura), con lo cual subió hasta el premio máximo de 30.000€, siendo el objetivo a partir de ese momento conservarlo respondiendo correctamente las tres preguntas que faltaban. En la primera de este tríptico, Elena Gómez gastó los dos comodines que le quedaban, pero finalmente acertó que el cantante principal de los Red Hot Chili Peppers se llama Anthony Kiedis.

El problema vino con la 9ª pregunta: dónde nació la escritora Rosa Chacel. Ya sin comodines, apostó por Madrid, pero la respuesta correcta era Valladolid, con lo que en la escalera de premios bajó tres peldaños, hasta los 1.000€. En ese momento, tuvo la opción de plantarse e irse con 500€, pero decidió jugar la 10ª pregunta (en caso de fallarla, se hubiera ido de vacío), para así intentar cumplir el objetivo explicado al inicio de llevar a su madre a Roma a ver al Papa.

Con mucho suspense, ya que contestó en el último segundo, Elena Gómez dijo que el mar que hace que Venecia se inunde con el fenómeno del ‘Acqua alta’ es el Adriático, con lo que finalmente subió al escalón superior en la escalera de premios, llevándose 3.000€.