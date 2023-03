El Juzgado dice que la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Vitigudino no puede cobrar dedicación alguna

El Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha “ estimado íntegramente la demanda de recurso contencioso-administrativo promovida, formulada e interpuesta por la representación procesal de la Junta de Castilla y León, frente y contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Vitigudino, correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el 13 de febrero de 2020, relativa a la autorización a la concejal María José Vicente Rodríguez para que pueda seguir disfrutando del régimen de dedicación parcial en su condición de concejal no adscrita” y declara que “la resolución impugnada” desde el Ayuntamiento “no es conforme a Derecho y por consiguiente nula de pleno derecho con todas las consecuencias inherentes a la referida declaración”.

Sin imposición de costas a ninguna de las partes, frente a esta sentencia “cabe interponer recurso de apelación dentro de los quince días siguientes al de su notificación, que deberá de interponerse ante este Órgano Judicial y para la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En su decisión, el juez concluye que “de la documentación remitida y que consta a lo largo del expediente administrativo ha quedado acreditado que la concejal María José Vicente Rodríguez, ha seguido disfrutando del régimen de dedicación parcial en su nueva condición de concejal no adscrita, tras el abandono o renuncia de pertenencia al grupo político de procedencia (grupo municipal Socialista”, por lo que entiende que la resolución impugnada por el Ayuntamiento “deba de considerarse que no ha sido dictada conforme a Derecho”.

Tras conocer la sentencia, la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, señala que “pediremos un aclaratorio al juez”, pues del fallo no se deduce qué deberá hacer el Ayuntamiento, como ya sucediera con una sentencia anterior que declaraba nulo un pleno municipal y todos los puntos acordados, entre los que se encontraban las dedicaciones e indemnizaciones a los miembros de la Corporación. Una vez conocida la aclaratoria “decidiremos si recurrir o no la sentencia ante el TSJCyL, aunque hay muchos casos en los que se da la razón al Ayuntamiento porque la concejala tenía ya la dedicación antes de ser no adscrita”, un caso que se saldría del intento de la normativa para impedir el transfuguismo entre representantes políticos.

En cualquier caso, la regidora recordaba que existe sentencia firme por la que los concejales de la Corporación deberán devolver lo cobrado, un proceso con expediente en marcha y que en “mes, mes y medio podría estar resuelto”, señalaba De Paz.

Por su parte, el concejal socialista, Javier Muñiz, calificaba de la sentencia de “una más” por el importante número de fallos judiciales que acumula el Ayuntamiento, “y más que se van a conocer en breve”, añadía. El recurso interpuesto por la Junta de Castilla y León es consecuencia de la denuncia presentada por el PSOE “ante la Junta y ante la Subdelegación del Gobierno”.

Asimismo, sobre la sentencia, Muñiz añadía que “en este caso entra la Junta de Castilla y León y no se imponen costas porque aunque en otras comunidades sí estaría permitido, en el caso de Castilla y León la ley de nuestra comunidad no permite cobrar una dedicación como concejal no adscrito”, por ello avanzaba que “si el Ayuntamiento recurre nos pondremos como acusación particular, ya que hasta ahora no ha sido posible”.