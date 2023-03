Richard Huerta retoma su carrera internacional casi un año después de la lesión

Por fin. Eso es lo que piensa un Richard Huerta que volverá a luchar a nivel internacional casi un año después de romperse el tendón del biceps izquierdo, el músculo que permite la movilidad del brazo y realiza la flexión del codo, durante una competición en Hungría.

FightWeek 10 meses después de lesión volvemos a la competición internacional. Amsterdam nos espera pic.twitter.com/h0pPjpIEwk — Richard Huerta (@RiicH_H) March 23, 2023

Así, el salmantino participará en el European Cup Yokoso Ducht Open de Ámsterdam y lo hará en las categorías de KickLight -79 y -84 kg. Por ello, el kickboxer ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de sus impresiones: "Ya he hecho varios torneos nacionales y será un test para ver si he perdido mucho o puedo pelear todavía con los mejores. Quiero disfrutar y tener opciones de medallas. Ya hay ganas de sentirlo y no me he marcado ningún objetivo para la temporada, solo quiero dar lo mejor de mí".

Por otro lado, el luchador, que dirige un total de dos centros, ha comentado que su hoja de ruta pasará por "Ámsterdam, Atenas y en la segunda parte del año ya veremos lo que depara a nivel internacional".