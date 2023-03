Obstruido el paso inundable del Tormes en Ambasaguas en la zona de Fermoselle

Vecinos de la localidad de Villarino han denunciado ante LAS ARRIBES AL DÍA las obras que se están llevando a cabo en la zona de servidumbre del río Tormes en la parte zamorana de Ambasaguas, concretamente en el término municipal de Fermoselle.

Para sorpresa de todos los que acostumbran visitar este paraje del Parque Natural Arribes del Duero, este viernes se han encontrado con varios árboles arrancados y numerosa tierra que obstruye en la zona de Fermoselle el paso inundable que desde hace varias décadas utilizan pescadores y vehículos para atravesar el río en esta zona, actuando así en la zona de servidumbre del río, espacio de cinco metros desde la orilla y reservada exclusivamente para usos de vigilancia, pesca y salvamento.

Como se aprecia en las imágenes, incluso se ha excavado en la orilla del río modificando el cauce habitual, derribando árboles que estaban en el cauce y arrancando otros próximos para impedir el vadeo en el paso inundable, actuaciones que, cabe recordar, se están llevando a cabo en una zona de uso limitado del Parque Natural Arribes del Duero.

También, en la zona de servidumbre, se puede apreciar la instalación de postes para un presunto posterior vallado de la parcela colindante, lo que impediría acceder al río durante varios cientos de metros hasta su desembocadura en el Duero. Cabe suponer que estas obras han sido llevadas a cabo por el propietario de la parcela colindante, pues también se puede apreciar una señal clavada en un árbol en la que anuncia "prohibido el paso" por ser propiedad privada, cuando realmente se trata de Dominio Público Hidraúlico, espacio de servidumbre y zona de policía del río.

Ante estos hechos, el Ayuntamiento de Villarino ha remitido un escrito a la Confederación Hidrográfica del Duero informando de las obras y solicitando que “se adopten las medidas oportunas para reestablecer, a su estado original, la zona de servidumbre, impidiendo la posibilidad de cortar el acceso y al camino que conduce al paraje de ‘El barco’ en Fermoselle, y que discurre por zona zamorana hasta enlazar con la carretera de Zamora a Portugal.

Como recuerda el Ayuntamiento de Villarino en su escrito a la CHD, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico establece que "los propietarios de estas zonas de servidumbre podrán libremente sembrar y plantar especies no arbóreas, siempre que no deterioren el ecosistema fluvial o impidan el paso...", por lo que recuerdan que “las obras que se están ejecutando no tienen dicho carácter e impiden claramente el paso por la zona de servidumbre”.

Asimismo, el Ayuntamiento de Villarino hace hincapié en que “el paraje de Ambasaguas tiene una gran importancia desde el punto de vista turístico, muy visitado durante todas las épocas del año y frecuentado, igualmente, por vecinos de Villarino, de Fermoselle y de nuestro vecino Portugal, por su interés deportivo (pesca). Con las obras y/o depósito de materiales no solamente se impide utilizar un camino que ha existido toda la vida sino que, además, impide la práctica deportiva de la pesca en el lado zamorano”.