La oposición de Vitigudino vierte duras críticas a la gestión municipal en el pleno de reprobación a la alcaldesa

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Vitigudino, PSOE y Cs, lanzaron duras críticas a la gestión municipal realizada por la actual alcaldesa del municipio, Luisa de Paz, en la sesión extraordinaria del pleno celebrada este viernes a instancia de ambos grupos, una convocatoria que procedía de las del miércoles pasado y que fue suspendida por la ausencia de fedatario público tras que la secretaria actual presentase un parte de baja médico el día antes, por lo que este viernes fue suplida por Francisco Sánchez Moretón, secretario nombrado por la Diputación de Salamanca.

Se trataba de dar cuenta de las sentencias judiciales por las que quedaron nulas las sesiones plenarias en las que, entre otras cuestiones, se habían aprobado las dedicaciones e indemnizaciones por asistencia de los concejales de la oposición, la ejecución de estas sentencias y la reprobación de la alcaldesa como último punto. También, la toma de posesión de la concejala Leticia Cuesta, quien juraba el cargo e inmediatamente abandonaba la sesión por un asunto profesional que requería de su presencia en otro lugar.

Sin duda el momento más duro de la sesión fue la reprobación realizada a la alcaldesa, punto en el que el portavoz del PSOE, Germán Vicente, realizó un repaso a la gestión municipal de los últimos cuatro años, comenzando por criticar el desarrollo de este pleno , el que puso como ejemplo de lo que han sido los cuatro años de la legislatura tras el intento de la regidora de limitar las intervenciones de los portavoces, en palabras de Vicente, “lo más antidemocrático que se puede ser, oscurantista, repleto de ilegalidades, falta de trasparencia, intransigente o dictatorial”, entre otros adjetivos. De igual modo, Vicente rechazó que la sesión tuviera una connotación propagandística o de "show" como calificó la regidora.

En su repaso a la legislatura, Germán Vicente criticó la falta de convocatorias de la Junta de Gobierno, la celebración de plenos ordinarios de acuerdo al ROM “porque así no hay preguntas ni mociones, y cuando se han presentado escritos ni contestan”. También criticó, a diferencia de los concejales del equipo de Gobierno, la limitación de acceso al ayuntamiento, de un día a la semana, a los concejales de la oposición durante la pandemia del covid, “los plenos online, que luego han finalizado en juzgado” y con los acuerdos finalmente anulados”. Asimismo, criticó la innumerable cantidad de demandas interpuestas por demandantes ajenos al Ayuntamiento “y no han ganado ni una, y ello a pesar de haberse gastado un montón de dinero y creo que debería Ud. responder por ello”, acusándola de “vanagloriarse en la prensa de conseguir tránsfugas, lo más vergonzoso que puede haber en política, decir que ha conseguido mayoría absoluta con dos concejales a cambio de cargos y prebendas, a mí se me caería la cara de vergüenza solo decirlo”.

En cuanto “a los hechos”, el portavoz socialista empezó por proyectos y gestiones que no se han materializado, comenzando por la “depuradora de Majuges, el Centro Comercial, los nuevos presupuestos aun cambiando de secretaria, la rotonda de la Pepita, el ovoide en el campo de fútbol, ensanche en la carreta de acceso al matadero, el parking de autocaravanas, el mercado de Abastos después de tres años tiene goteras, vestuarios del campo de fútbol a medias”, una larga lista a la que sumó la gestión de los polígonos industrial y alimentario, y el estado en el que se encuentra el monumento a Santiago Martín ‘El Viti’ en el parque del mismo nombre, o el resultado del juicio interpuesto por Duero-Douro por el impago del contrato de la sustitución del alumbrado público y cuya reclamación podría superar los 800.000 euros. Además, Germán Vicente, recordó que está sin adjudicar la ampliación de la residencia de mayores, el agua y el saneamiento, el convenio con la Diputación de los gastos del edifico Consistorial, “se cargaron la Feria Multisectorial, San Antón, la Feria de Alfarería, el Gran Prix, las excursiones a Freixo”, todo organizado por una persona por la cual “está Ud. investigada por acoso, a la cual quiero pedir disculpas en este pleno”.

“Han gastado 217.000 euros en dedicaciones a los concejales, en abogados y asesores 47.000 euros, en prensa y publicidad 114.000 euros, 13.800 euros en promoción de la alcaldesa”, por lo que concluyó que “esta legislatura ha supuesto un tremendo parón en el desarrollo de Vitigudino”, “tanto en valores democráticos como el desarrollo del municipio, ha sido una gestión nefasta, y Vitigudino no se puede permitir un día más esta situación, por lo cual votaremos la reprobación y dimisión de la alcaldesa”.

Por su parte, el portavoz de Cs, José Antonio Pérez Blanco, compartió “casi al 100% de lo que ha dicho Germán”, pero con otras palabras, insistiendo en la “falta de trasparencia y democracia”. En su recordatorio cabe destacar el cobro de dedicaciones sin consignación presupuestaria; el cambio del proyecto del camino de Prado Redondo, con un importante gasto a mayores; o el pago de fianzas por la querella interpuesta por la anterior secretaria a los concejales de la oposición, por 16.000 euros, un dinero que fue reintegrado poco después a las arcas municipales. Por último, Pérez Blanco criticó la realización de obras “innecesarias malgastando dinero público”, y finalmente concluyó calificando la gestión municipal de opaca, “falta de transparencia, oposición al control democrático, desmonte de la normativa local”, etc.

Aunque la alcaldesa no intervino en este punto, sí lo hizo por alusiones el concejal José María Herrero por alusiones, aunque Herrero intentó ‘reprobar’ a Germán Vicente por su gestión como alcalde de la legislatura anterior. Aunque la alcaldesa le retiró la palabra cuando su intervención derivó en ese sentido, Herrero señaló que su apoyo al equipo de Gobierno no es consecuencia de “cargos o prebendas”, aunque Germán Vicente le recordó cómo la anterior secretaria “lo sacó” de la querella interpuesta contra los concejales de la oposición.

También el teniente de alcalde, Antolín Alonso Vicente, recordó que gran parte de la crítica vertida por la oposición es consecuencia de la actuación de la anterior secretaría, cuestión que reconoció en varias ocasiones el portavoz socialista. También el teniente de alcalde recordó a Germán Vicente que los contratos publicitarios con los medios de comunicación eran los mismos que la legislatura presidida por él.

Finalmente, el equipo de Gobierno votó en contra de la reprobación de la alcaldesa, seis contra cuatro a favor de la oposición, aunque antes, Germán Vicente señaló que el próximo martes se votará en las Cortes regionales una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para que se cree una línea ayudas al comercio de Vitigudino, sector que desde la pandemia ha perdido una veintena de negocios, por lo que pidió el apoyo al PP para su aprobación.

Dación de cuentas de sentencias

En los puntos anteriores se daba cuenta de las sentencias judiciales por las que daban anulados los plenos de 25 de julio de 2019, 18 de enero de 2022 y 29 de octubre de 2022, sesiones en las que se aprobaron las dedicaciones e indemnizaciones a los concejales de la Corporación, entre otros acuerdos, y que, por lo tanto, quedaban nulos. Uno de los puntos más calientes fue el relativo al cumplimiento de estas sentencias tras conocer la aclaratoria del TSJCyL, lo que significa el reintegro de las cantidades cobradas por todos los concejales. En este sentido la alcaldesa recordó que ya habían sido iniciados los expedientes para el reintegro a las arcas municipales del dinero cobrado, por lo que en su opinión el punto no requería de más intervenciones. Sin embargo, el secretario intervino para aclarar que el grupo proponente del asunto tenía derecho intervenir, por lo que Pérez Blanco explicó el asunto.

El sexto de los asuntos hacía referencia a la petición de que el dinero que deberán reintegrar los concejales, unos 150.000 euros, según Pérez Blanco, fuera destinado a la devolución de los cobrado por sepulturas a un centenar de vecinos, propuesta que la alcaldesa no admitió ya que el Ayuntamiento de Vitigudino aplica el principio de caja única, por lo que cualquier ingreso no puede aplicarse a un gasto específico concreto. Además la alcaldesa recordó, que la propuesta debería haber pasado por la Comisión de Hacienda. También en este punto Germán Vicente reprochó a la alcaldesa que “podían haber hecho más” por esta causa tras cuatro años sin abordarla, cuestión que Antolín Alonso justificó en la negativa de la secretaria anterior, tal y como le sucedió a Germán Vicente durante su mandato. Sobre este asunto, Germán Vicente recordó que incluso al final de su legislatura se había hecho una modificación presupuestaria de 80.000 euros para la devolución, con informes jurídicos favorables por una cuestión de “agravio comparativo” con respecto a los vecinos que no habían pagado la tasa de sepulturas. Para finalizar el punto, la alcaldesa retiró la palabra a Pérez Blanco por querer intervenir para cerrar el punto.

El séptimo punto trataba de la incoación de un expediente de responsabilidad a la alcaldesa por incumplimiento de su deber de remitir al Consejo de Cuentas de Castilla y León la Cuenta General de cada uno de los ejercicios 2019 y siguientes. A este respecto la alcaldesa señaló que las cuentas de 2018, 2019 y 2020 están rendidas ante el Tribunal de Cuentas, no así las de 2017 y 2018, por lo que consideró que quizá sería al anterior alcalde, en este caso a Germán Vicente, a quien se debería abrir un expediente y exigir responsabilidades. Asimismo, añadió que las cuentas de 2021 están pendientes porque están recurridas por Pérez Blanco. Sobre estas apreciaciones de la alcaldesa, el portavoz de Cs, le recordó a la alcaldesa que en su punto se refería a 2019 y años siguientes. En contra de la opinión de la alcaldesa, pero ante la intervención aclaratoria del secretario, el punto se pasó a votación resultando seis votos en contra de la incoación de expediente y cuatro a favor.