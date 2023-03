La agresión a un árbitro salmantino lleva a parar a todos los colegiados de fútbol sala de la provincia

Cinco de los equipos del III Columnas que debían jugar a lo largo de este último fin de semana de marzo -uno de ellos por partida doble, ya que iba a recuperar un partido- finalmente no lo harán, al haber tomado los árbitros de fútbol sala de la provincia de Salamanca la decisión de no pitar ninguno de los partidos para los que estuviesen designados, tanto de ámbito provincial (lo que provoca que no se juegue ningún partido de las ligas provinciales) como de ámbito regional y nacional.

Este plantón es consecuencia de la agresión sufrida por uno de ellos el pasado sábado en el duelo de 3ª División que estaba enfrentando al Domotec León con el San Cristóbal de Segovia (curiosamente, al III Senior le toca jugar este sábado como visitante frente al San Cristóbal y la semana que viene recibe al Domotec León). En concreto, la agresión corrió a cargo de un encargado de material del equipo leonés, al que le han caído 15 partidos de sanción.

En lo que respecta a los equipos del III Columnas afectados por este parón masivo, son el Cadete A, el Cadete B (que debía recuperar un partido aplazado hace varios meses), el Infantil B, el Alevín B y el Benjamín B (el Alevín A y el Benjamín A no iban a jugar de antemano ya que les tocaba jornada de descanso). Con estas ‘bajas’, la agenda del fin de semana para los equipos mirobrigenses queda así: