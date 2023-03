El Astorga - Salamanca UDS no se retransmitirá

Malas noticias para los aficionados del Salamanca UDS que no pueden viajar a Astorga este fin de semana, dado que no podrán ver el partido de su equipo al no haber retransmisión de ningún tipo, tal y como se ha informado desde el club del Helmántico en sus redes sociales.

Sin embargo, SALAMANCArtv AL DÍA ofrecerá un minuto a minuto con todo lo que pase en el vital partido de La Eragudina, dado que dos equipos de playoff se verán las caras sobre el terreno de juego leonés.