El alcalde de Guijuelo ensalza la cordialidad de todos los concejales en el último pleno de la legislatura

En el último pleno ordinario de la legislatura, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, ha agredecido la “cordialidad” demostrada en toda la legislatura. En otros sitios “deberían aprender del Grupo Popular de Guijuelo, como del PSOE de Guijuelo, como de Cs de Guijuelo por la cordialidad con la que se ha llevado cada pleno celebrado aquí”.

Los miembros de la Corporación municipal han aprobado, con los votos a favor del PP y la abstención del PSOE y Cs, la desafectación del local de la antigua Oficina de Turismo.

Según explicó el alcalde, Roberto Martín, a la hora de la compra de este local hubo un compromiso para, siguiendo los trámites legales, el Ayuntamiento lo devolviera al edificio, cuyos propietarios tienen intención de acoger un proyecto privado de apartamentos turísticos.

Por su parte, por unanimidad, se aprobó la declaración de efectos no utilizables a dos motocicletas de la Policía Local, así como, con los votos a favor del PP y la abstención de PSOE y Cs, el trámite oportuno para la cesión del tramo de carretera nacional 630 en las condiciones fijadas por el Ministerio.

De la misma forma, el alcalde explicó la situación actual de la gestión del Centro de Transportes. Tras su adjudicación la empresa ha renunciado al mismo, abonando una penalización de 45.000 euros. Ahora, el Ayuntamiento trabaja en un nuevo pliego para su adjudicación, que se espera cerrar a finales de este año y mientras es el propio Consistorio el que mantiene asumidas todas las competencias de la gestión de este servicio.

El Ayuntamiento estudia mejorar la fórmula de recaudación

El alcalde de Guijuelo confirmó que en estos momentos el Ayuntamiento está estudiando la posibilidad de asumir el proceso de recaudación de tasas e impuesto municipales.

Crear empleo y poder llevar a cabo la recaudación municipal con recursos propios, sin necesidad de mantener la cesión actual. Una medida que se incorporará en la próxima legislatura, siempre que esa modificación permita un ahorro para las arcas municipales.

En cuanto a las cuentas municipales, en la sesión plenaria el alcalde, Roberto Martín explicó que “la salud económica de Guijuelo es tremenda” y un reflejo es el cierre de ejercicio presupuestario del 2022. Actualmente, Guijuelo tiene un préstamo de 788.000 euros correspondiente a un préstamo por la construcción del edificio del Ayuntamiento y al cierre del 2022 Guijuelo cuenta con un remanente líquido de tesorería de 397.328,42 euros.

La obra de la piscina municipal debería estar acabada a finales de mayo

Otro de los temas abordados en el pleno de este jueves, en el apartado de ruegos y preguntas, hace referencia a la obra de la piscina municipal, que según la propia empresa concluirá a finales del mes de mayo.

El alcalde, Roberto Martín, se mostró preocupado y ocupado por esta obra que según explicó "esta misma mañana se ha firmado el calendario de trabajo presentado por la empresa, que señala el 29 de mayo como fecha límite para la finalización de la obra”. A lo que añadió, “el servicio de piscina en Guijuelo es muy importante y por si acaso, me adelanto, les he dicho que la prioridad máxima es el vaso principal y por si, por lo que fuera, no hubiera piscina he hablado con pueblos cercanos para poder ofrecer una alternativa a los vecinos, con transporte o lo que sea necesario. Pero confío en lo que nos vienen diciendo y espero que la obra este a tiempo”.