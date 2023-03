Nace la Miróbriga League, inspirada en la Kings League, por iniciativa de medio centenar de jóvenes

La ‘revolución’ en el mundo del fútbol iniciada por Gerard Piqué y un grupo de conocidos streamers -entre ellos Ibai Llanos- con la creación de la Kings League (que precisamente este fin de semana tendrá el desenlace de su 1ª edición en el Spotify Camp Nou), llega a Ciudad Rodrigo, mediante la Miróbriga League, una competición de similar filosofía que han impulsado medio centenar de jóvenes nacidos entre 2007, 2008 y 2009.

La competición fue presentada de forma oficial en la tarde del miércoles en el Pabellón Eladio Jiménez, que será la sede de los partidos, que estarán lejos de la dinámica habitual del fútbol sala, ya que entran en liza factores ‘externos’ como cartas (para variar reglas durante un tiempo determinado, como que los goles valgan más), lanzamientos de penaltys desde el medio del campo, jugadores ‘Enigma’, etc., en un reglamento que han configurado los propios impulsores de la Miróbriga League.

Según explicó en ese momento el concejal de Deportes del Ayuntamiento, Víctor Gómez, se quedó sorprendido cuando los jóvenes le llamaron para presentarle el proyecto, ya que lo tenían ‘todo hecho’ (incluido árbitros), de tal modo que enseguida se dio luz verde a la cesión del Pabellón para que sea sede, como mínimo, de las 4 primeras jornadas, que tendrán lugar el 30 de marzo, el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, en todos los casos de 18.00 a 21.00 horas.

Cada una de esas tardes habrá 3 partidos, jugando todas las jornadas los 6 equipos que se han configurado. A diferencia de la Kings League, en la Miróbriga League no ha habido un Draft abierto para ir seleccionando a los jugadores, sino que las personas designadas como presidentes han ido conformando sus plantillas, apostando por amigos o compañeros de clase, siendo buena parte de los involucrados jugadores de fútbol o fútbol sala en equipos federados.

Los seis equipos configurados, con cerca de 10 jugadores en cada uno, se denominan: The Little Gigants, que tiene como presidente a Manuel; Golden Team, con doble Presidencia de Héctor y Marcos; Yayo Vallecano FC, con Álex al frente; Real Osuna FC, con Alejandro como presidente; Ultimate Maderos, que también tiene doble responsable, Izán y Dani; y Schalke 04, comandado por Ángel (que no pudo asistir a la presentación oficial).

La Miróbriga League nace al igual que la Kings League con una importante apuesta mediática, contando con un canal en Twitch donde realizarán emisiones (mirobrigaleague); y con un perfil oficial en Instagram, https://www.instagram.com/mirobrigaleague/. Asimismo, cada equipo tiene su propio perfil: https://www.instagram.com/the_little_gigants/, https://www.instagram.com/goldenteam_lks/, https://www.instagram.com/yayo__vallecano/, https://www.instagram.com/real_osuna_fc/, https://www.instagram.com/ultimate_maderos/ y https://www.instagram.com/elschalke04/.

Tras la disputa de la primeras 4 jornadas durante la Semana Santa, quedarán otras 6 para completar la competición, que está previsto que se jueguen cuando los chavales concluyan el 3º Trimestre del curso escolar, allá por el mes de junio.