El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitigudino mantiene la decisión de “suspender” el pleno

Mediante un comunicado, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Vitigudino informa que “ante la baja laboral presentada por la Secretaria-Interventora Ana María Pérez Llorens el día 21 de Marzo 2.023, hemos procedido de inmediato a solicitar un secretario accidental a la Diputación de Salamanca, para celebrar el Pleno convocado para el día 22 de marzo de 2023. Sin embargo, el escaso margen de tiempo para un nombramiento hace imposible la celebración del Pleno”.

No obstante, añaden que “el equipo de Gobierno quiere dar pública y cumplida respuesta a los temas que se solicita debatir, sin perjuicio de buscar la fecha al Pleno solicitado, lo antes posible”.

En cuanto a los puntos previstos en el orden del día, señalan en primer lugar, que “ante el fallecimiento del concejal Antolín Alonso Fernández, en el primer pleno que se celebre se debe convocar a la siguiente persona en la lista del partido por el que concurrió, siendo Leticia Cuesta Vicente. El primer pleno se celebró el día 16 de marzo de 2023, al que se convocó a Dª Leticia. La notificación se produjo y se recibió por Dª Leticia, que no acudió al Pleno ni consta que presentara excusa, renuncia, ni el Ayuntamiento tiene noticia de su ausencia”.

El resto de los temas que se proponen “es una dación de cuentas de sentencias conocidas por todos y sobre lo que el equipo de gobierno solo puede pronunciarse en el sentido de su cumplimiento, como no puede ser de otra manera. Las sentencias son públicas y lo que procede es cumplirlas. No son objeto de votación, ni de modificación, ni de debate”, añaden.

Por otra parte, la propuesta de aplicación de dinero a determinados fines, como se propone se destine a la devolución de los cobrado por las sepulturas, “es el objetivo fundamental del presupuesto municipal que no se aprobó desde el 2015. En toda la legislatura anterior, con equipo de Gobierno del PSOE no se aprobó un solo presupuesto, lo que no motivó ninguna autocrítica por parte de los concejales que solicitan el pleno. A lo largo de la presente legislatura y a pesar de estar elaborados los presupuestos por el equipo de Gobierno, nos encontramos con la negativa de la anterior secretaria- interventora, nombrada por el anterior equipo de Gobierno, a hacer el preceptivo informe para llevarlos a aprobación y darle rigor presupuestario a la Institución. Hecho que motivó un primer expediente disciplinario seguido de otro segundo con suspensión de funciones a la secretaria expedientada”.

Por otro lado, señalan que “el equipo Gobierno lleva trabajando para dar claridad y transparencia con los dineros públicos para la aprobación de un presupuesto. No ayuda que la oposición haya impugnado por sistema todos los plenos de la legislatura. Una manera de hacer política que contribuye a desprestigiar el pueblo, acaso sea por ser su verdadero objetivo”, aseguran.

También añaden que “todas las cuentas de la legislatura actual están rendidas ante el Tribunal de Cuentas por parte de la alcaldesa y algunas anteriores también, por ejemplo la del 2018 y la mitad del 2019. Las que corresponden a los años 2016 y 2017, que dependían del equipo de gobierno anterior del PSOE, no existe ni expediente. Las cuentas del 2021 están impugnadas por el concejal José Antonio Pérez Blanco”.

Por último, consideran que “las reprobaciones a escasos días de la campaña electoral buscan una significada publicidad partidaria. El día de las elecciones tanto los partidos como los candidatos nos sometemos a la verdadera reprobación o no de los ciudadanos”, concluyen.