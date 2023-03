La Soledad fija como requisito ‘indispensable’ ser cofrade en activo para procesionar con mantilla

La Cofradía de Nuestra Señora de La Soledad de Ciudad Rodrigo celebró en la tarde del martes en la Catedral de Santa María (donde la temperatura era notablemente más baja que en el exterior) su habitual Asamblea General previa a la Semana Santa, en la que muchos minutos estuvieron dedicados al orden y decoro a la hora de procesionar, tanto en su desfile de la noche del Viernes Santo, como en su intervención en las procesiones del Santo Entierro y el Domingo de Resurrección.

En especial, se habló bastante de las mujeres que desfilan con mantilla, resaltándose que este año irán fuera de las filas normales de fieles, configurando sus propias filas “pegadas a los pasos”, es decir, al Santo Sepulcro en la procesión de La Carrera y a la propia Virgen de La Soledad en la noche del Viernes Santo. Durante la Asamblea se apuntó que se quiere controlar esta forma de participación, señalándose que va a ser “requisito indispensable” ser cofrade en activo para que se permita procesionar con mantilla (y no valdrá utilizar la medalla de una madre o una abuela cofrades).

De cara a la procesión del Domingo de Resurrección, en la que acompañan a La Dolorosa, las mujeres de la Cofradía que quieran participar deberán lucir mantilla blanca, sin “tonos raros”, es decir, evitando el crema o el champagne, como se ha visto en años anteriores. También en materia de vestimenta, se recalcará a los costaleros que deben llevar zapato, pantalón y camisa negra (aunque lleven una túnica por encima), mientras que a los hombres que quieran desfilar dentro de la procesión, se les invita a hacerlo con capa.

En lo que respecta a la procesión de La Carrera, se ha estado hablando con la Cofradía de Jesús Nazareno, para intentar que los pasos del Santo Sepulcro y La Dolorosa (que siempre cierran la comitiva) vayan más juntos, “y no dejemos para atrás a la Virgen”, según explicó el presidente de la Cofradía, Tomás Domínguez. Así, “nosotros frenaremos un poco y ellos aceleran un poco” respecto a años precedentes.

Mientras, en lo que se refiere a la procesión de La Soledad de la noche del Viernes, una cofrade propuso una idea para que todos los que procesionen vean a la Virgen de cerca y todo sea más ordenado (ya que habitualmente los fieles quieren desfilar a la altura de la Virgen). Así, la intención es que, cuando se vaya a entrar en la Plaza Mayor procedentes de La Colada, la Virgen se quede quieta mientras todos los fieles van avanzando por el ágora. Una vez estén desplegados por los laterales, será la Virgen la que vaya avanzando por el medio para que todos la vean.

Respecto a este deseo de ver a la Virgen, Tomás Domínguez recordó que “la Virgen está todo el año, no hace falta que llegue la Semana Santa para ponerse la mantilla y coger la medalla”. Al respecto, se ha propuesto organizar algún acto más (como un besamantos), porque en la actualidad “acaba la Semana Santa y no nos volvemos a acordar hasta septiembre”, cuando se lleva a cabo la conmemoración de los Dolores de la Virgen. Para calentar de cara a la inminente Semana Santa, la Catedral acogerá un triduo a partir del miércoles 29 (este año no habrá novena “porque los sacerdotes son cada vez más escasos”), pidiendo Tomás Domínguez “un esfuerzo” a los cofrades para que acudan.

Durante la Asamblea también se presentó el balance de cuentas del año 2022, en el cual la Cofradía tuvo notables gastos, aunque todos ellos ‘de larga duración’: 1.300€ para la nueva estructura metálica de la carroza de La Soledad; 750€ para la estructura metálica que se ha creado por si no hay costaleros suficientes para llevar el Santo Sepulcro; 1.000€ para elaborar nuevas medallas de cofrades; o 240€ en gastos de notaría para completar todos los trámites legales que se exigen en la actualidad.

En total, hubo 7.427€ de gastos, frente a 1.984€ de ingresos (1.525€ procedentes de las cuotas), lo que deja un déficit de 5.442,34€, que se ha cubierto con los ahorros de la Cofradía, que a 31 de diciembre de 2022 todavía eran de 7.249,82€. Asimismo, el dinero de las medallas se irá recuperando según se vayan vendiendo (ahora a 12€, ya que ha aumentado su coste). Además, están a la venta los estatutos de la Cofradía, a un precio de 2€ (se pueden adquirir en El Rodeo). La Asamblea, que se había abierto con el rezo de una Avemaría dirigido por el capellán, Ángel Martín Carballo, se cerró con el rezo de una Salve.