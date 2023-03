La oposición en el Ayuntamiento de Vitigudino acudirá al pleno convocado para mañana

En un escrito registrado por uno de los concejales del PSOE, dirigido a la Alcaldesa, le recuerda que el pleno ha sido convocado de manera automática ‘ope legis’, y que no tiene facultades para su suspensión

Mediante un comunicado registrado a las 21.00 horas de este martes por el concejal socialista del Ayuntamiento de Vitigudino, Javier Muñiz, en representación del Grupo Socialista, informa a la Alcaldía de que “acudiremos puntualmente a la celebración prevista ope legis para las 12 horas de mañana día 22 de marzo de 2023”, del pleno extraordinario que había sido convocado por los grupos en la oposición, PSOE y Ciudadanos.

Cabe recordar que esta tarde la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz, comunicaba a los concejales de la Corporación la suspensión de esta sesión ante la baja médica de la secretaria-interventora registrada a las dos de la tarde. A este respecto, en el escrito registrado por muñiz, el concejal de la oposición señala que “como bien sabe, esa Alcaldía carece de competencia para decidir la suspensión, pues no se trata de celebración de sesión de pleno extraordinario corriente que hubiere convocado Vd., sino que se trata de una sesión extraordinaria del pleno en virtud de convocatoria automática, ope legis dispuesta por el art. 46.2 letra a) de la ley 7/1985 e instada por la cuarta parte de concejales de la Corporación, entre los que me encuentro”, por lo que añade que “la convocatoria permanece viva, ya que no es Vd. quien convocaba, sino que obedece al mecanismo legal imperativo automático de la Ley 7/1985 descrito”.

Por ello, sugiere a la alcaldesa que “lo que sí deberá hacer Vd. es nombrar a funcionario municipal de carrera del Ayuntamiento -que lo tiene en plantilla municipal- para que accidentalmente sustituya a la Sra. funcionaria Secretaria-Interventora interina que acaba de sufrir esa incidencia o contingencia imprevista de enfermedad, que naturalmente lamentamos”.

Asimismo, Muñiz señalaba que también acudirá a la sesión el concejal de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco.