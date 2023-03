Germán Alegría gana el 3º Premio Cristóbal de Castillejo, que ha tenido 237 participantes

Ciudad Rodrigo se unió a última hora de la mañana del martes a la conmemoración del Día Mundial de la Poesía 2023 -que aparece en el calendario esta jornada- con un acto abierto en el salón de plenos de la Casa Consistorial, que se inició con la entrega de premios del 3º Certamen de Poesía Cristóbal de Castillejo convocado por el propio Consistorio, que como explicó la impulsora de la conmemoración en Miróbriga, Aída Acosta, “está creciendo muchísimo”.

En este sentido, este año se han recibido composiciones de un total de 237 personas, no sólo de España, sino también de fuera de nuestras fronteras, como de Argentina o México, aunque algunas de ellas no han podido pasar a la fase de Concurso por no cumplir las bases, según señaló Aída Acosta. En palabras de la delegada de Juventud, Paola Martín Muñoz, “es un orgullo que a Ciudad Rodrigo lleguen poesías de tantos sitios”.

De entre todos los poemas que cumplían las bases, se ha elegido como el mejor el presentado por Gervasio Alegría Mellado, residente en Gijón (Asturias) desde hace 40 años, tal y como indicó en el acto de la mañana del martes, pero natural de Barruecopardo. Gervasio Alegría mostró su agradecimiento al Ayuntamiento mirobrigense “por fomentar el apoyo a esta hermana pobre de la literatura, pero la más rica y millonaria en emociones y sensaciones”. Sintiéndose “orgulloso y feliz de haber ganado”, explicó que su poema, Liturgia de la luz (por el que se lleva 175€), quiere “captar el paisaje de un pueblo castellano”.

Junto a ese premio principal, se han entregado dos accésit ex aequo, con 100€ de recompensa para cada autor. Por un lado, ha sido distinguido, por un poema titulado No acaba aquí, José María Nievas Ruiz, de Getafe (Madrid), quién, señalando que “ha merecido la pena viajar hasta aquí”, dio las gracias a su mujer y a su hija, por quienes “todos los días tengo ganas de escribir y componer poesía”.

Por otro lado, ha sido premiado Javier Rodríguez Rodríguez, de Madrid, quién asegurando que estaba “gratamente sorprendido”, indicó que su composición, A Ciudad Rodrigo, era un soneto dedicado a la ciudad, que conoció hace 2 años “y me gustó muchísimo”, de ahí que haya querido hacerle “un pequeño homenaje”. Los tres premiados leyeron sus poemas a modo de apertura de la sesión de micro abierto que se desarrolló justo a continuación.

En la misma tomaron parte Aída Acosta, que leyó poemas de Lorca y Cristóbal de Castillejo; Juan Ventana, con una poesía de su libro Donde duermen los poetas; Tomás Acosta, con otra composición propia; José María Bermúdez, con un poema titulado La apertura de un testamento; Laura Vicente, que dio lectura a un soneto de Cristóbal de Castillejo; y Pepita Zafra, que recitó de memoria una larga poesía de Rubén Darío que conoce desde pequeña.

Esta poesía fue dedicada a la hija de José María Nievas Ruiz, que se encargó de ir ‘animando el acto’ con sus aplausos, siendo incluso la última en subir a recitar (“Amaya, no te comes una papaya”), con lo cual ella también fue muy aplaudida antes de que cerrase el acto Aída Acosta con una reflexión de Julio Llamazares.