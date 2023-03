Cómo promocionar tu negocio con regalos personalizados populares

Los regalos de empresa más habituales para personalizar son las tazas personalizadas con logo, botellas, camisetas, bolsas, mochilas, libretas o los bolígrafos.

Otra de las razones de la popularidad de los regalos personalizados es que se pueden utilizar para cumplir diferentes objetivos empresariales y, además, se pueden regalar a diferentes destinatarios (los trabajadores, clientes u otros colaboradores de la empresa).

En este artículo recopilamos los artículos personalizados que son más habituales de regalar debido a su utilidad y posibilidad de personalizar de múltiples formas. Además, mostramos las ventajas más destacables por el uso de los regalos personalizados populares.

Principales artículos personalizados populares para regalar

Existen ciertos artículos que, debido a su funcionalidad, son muy populares y son personalizados por una gran variedad de empresas para promocionarse. Las principales categorías de productos personalizados para regalar son los artículos para beber (botellas, tazas, vasos, etc...), artículos de oficina (libretas, bolígrafos, carpetas, etc...) o artículos para utilizar en las ferias, en eventos internos u otros eventos públicos en los cuales participe la empresa (bolsas, mochilas, pins, lanyards, etc...).

Otro de los tipos de productos más populares para personalizar son los productos textiles como las camisetas, sudaderas, polos, delantales o gorras. Todos los productos mencionados son idóneos para utilizar como merchandising o regalo publicitario ya que tienen una utilidad clara y se han utilizado como regalo promocional desde hace muchos años.

Con los artículos personalizados populares tu empresa podrá conseguir una mayor visibilidad que con unos artículos que no tienen tanta aceptación por parte de los destinatarios. Además, existen una gran variedad de regalos promocionales populares (con múltiples características) para que puedas promocionar tu empresa con los artículos que prefieras.

Ventajas de utilizar los regalos personalizados populares en tu estrategia de marketing

A continuación, recopilamos las 5 principales ventajas de utilizar los regalos personalizados populares en tu estrategia de marketing promocional:

Utilidad : los regalos personalizados populares tienen una utilidad clara que es conocida por todas las personas. Esto es una ventaja en comparación con los regalos promocionales que no son tan habituales de personalizar y que no se suelen utilizar como merchandising o regalo promocional.

: los regalos personalizados populares tienen una utilidad clara que es conocida por todas las personas. Esto es una ventaja en comparación con los regalos promocionales que no son tan habituales de personalizar y que no se suelen utilizar como merchandising o regalo promocional. Mayor aceptación : los regalos promocionales populares tienen más aceptación ya que son artículos que se utilizan a diario y, por tanto, siempre son bien recibidos. Los productos que se utilizan todos los días, como las botellas de agua para hidratarte, son unos artículos ideales para personalizar y que, a pesar de que los destinatarios ya tengan estos artículos en casa, podrán reemplazar o utilizar algunos días los artículos que les regale tu empresa.

: los regalos promocionales populares tienen más aceptación ya que son artículos que se utilizan a diario y, por tanto, siempre son bien recibidos. Los productos que se utilizan todos los días, como las botellas de agua para hidratarte, son unos artículos ideales para personalizar y que, a pesar de que los destinatarios ya tengan estos artículos en casa, podrán reemplazar o utilizar algunos días los artículos que les regale tu empresa. Gran variedad de modelos y personalización : debido a la popularidad de estos artículos, existen una gran variedad de modelos con características muy diferentes entre sí y, además, se pueden personalizar en el área que prefieras y con la técnica de marcaje que creas más conveniente.

: debido a la popularidad de estos artículos, existen una gran variedad de modelos con características muy diferentes entre sí y, además, se pueden personalizar en el área que prefieras y con la técnica de marcaje que creas más conveniente. Económicos : hay muchos tipos de artículos personalizados que tienen un precio económico, por tanto, podrás promocionar tu empresa sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero.

: hay muchos tipos de artículos personalizados que tienen un precio económico, por tanto, podrás promocionar tu empresa sin tener que desembolsar una gran cantidad de dinero. Idóneos para cualquier tipo de empresa: los artículos promocionales son idóneos para cualquier tipo de empresa, pero son especialmente útiles para las nuevas empresas o start ups que quieren darse a conocer y ser más conocidas en su sector empresarial ya que con este tipo de regalos puedes promocionar tu empresa de forma masiva para llegar a un gran número de personas.

Hemos recopilado las principales ventajas que ofrecen los regalos personalizados populares en las empresas pequeñas, medianas y grandes.