Este martes se presenta el manifiesto por un proyecto de unidad para el fútbol en Salamanca

"Os esperamos mañana a todos, sobre todo a los que no lo veis claro. Solo queremos explicaros nuestra idea, con la única intención de hacer lo mejor para Salamanca. Con que nos escuchéis es suficiente, desde la libertad y discrepancia y siempre con respeto. Gracias". Es el mensaje del periodista salmantino Alberto Pérez que, este martes, a las 20:00 horas, en la sala 7 del Cine Megarama, en la segunda planta del Centro Comercial Vialia, protagonizará un acto para presentar su manifiesto por un proyecto de unidad para el fútbol en Salamanca.

"En el acto se dará lectura al Manifiesto y se conocerán los nombres de los 80 jugadores y empleados que comprometen su apoyo a partir de la rúbrica del citado escrito. Se explic ará además el modo en el que los salmantinos pueden firmarlo, presencial o electrónicamente, y se responderá a todas las dudas y preguntas de los asistentes", avanza el propio Pérez.

Recordamos que el 9 de febrero anunciaba en la red social Twitter la iniciativa para impulsar una "nueva opción de fútbol" en Salamanca, respaldada por exjugadores de la UDS como Giovanella, Jorge Alonso, Taira, Rogerio, Hugo Leal, Salva Sevilla, Balta, Sito, Quiroga, Carlos Pollo o D´Alessandro, entre otros.

En aquel momento, este periodista salmantino manifestaba que "nos duele la división, que haya ese enconamiento, que no vayamos todos unidos y pensamos que lo mejor para la ciudad es un único proyecto que persiga la élite, ya sabemos que los dos clubes actuales no se juntarán jamás pero si creeemos que puede nacer una nueva idea, una nueva opción de fútbol que nos represente a todos y por eso estamos preparando un manifiesto". También avanzaba que uno de los pilares de esta idea era recuperar el estadio Helmántico.

También en declaraciones a SALAMANCA AL DÍA, el conocido comunicador apuntaba que "lo ideal sería que los símbolos de la UDS no se utilicen y queden como bien para la ciudad". También se refería a los dos principales equipos de la capital charra en estos términos: "hay un proyecto muy tocado y tiene a su masa social en contra, mientras que en el otro el objetivo no es llegar a la élite. El fútbol es un negocio y hay que adaptarse a él. Queremos respetar la esencia de lo que fue la Unión. No vamos contra Unionistas".