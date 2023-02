Alberto Pérez: "Lo ideal sería que los símbolos de la UDS no se utilicen y queden como bien para la ciudad. El Helmántico es el objetivo"

El periodista Alberto Pérez ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar del nuevo movimiento que ha presentado en sociedad en el centenario de la UDS. Todo ello con el objetivo de aclarar las dudas de los charros tras el revuelo causado con su anuncio.

PREGUNTA: ¿Qué es la nueva opción del fútbol en Salamanca y por qué hace falta?

RESPUESTA: Lo llamo más un movimiento, pero la idea es que acabe en proyecto. Creemos muchos que la situación del fútbol en Salamanca no es buena y hay una pelea permanente entre dos ideas. Tenemos la sensación de que es muy complicado que lleguen lejos si no hay un elemento integrador. Vemos imposible que ambos proyectos se unan, que sería lo ideal. Hemos querido dar voz a la gente que no se atreve a decirlo en público, pero que sí lo hace en privado por miedo a ser señalado. En la ciudad hay muchas personas que quieren algo nuevo y las caras visibles del club son los que tienen que tirar de esto, no yo.

P: ¿Es factible que haya un tercer equipo más sonoro en Salamanca?

R: Hay gente a la que no le interesa, pero también mucha a la que sí. No lo llamaría un tercer equipo porque hay muchos en otras categorías. Hay un proyecto muy tocado y tiene a su masa social en contra, mientras que en el otro el objetivo no es llegar a la élite. El fútbol es un negocio y hay que adaptarse a él. Queremos respetar la esencia de lo que fue la Unión. No vamos contra Unionistas.

P: ¿El objetivo es llegar al fútbol profesional?

R: Es mirar muy lejos, pero solo hay un movimiento que pretende mostrar en un manifiesto la opinión de lo que creemos que debe ser el fútbol de la ciudad. Si vemos que hay gente que se adhiere se intentará presionar para recuperar el Helmántico, que es el objetivo número uno. Si se logra, la gente de la Unión tratará de llegar lo más lejos posible.

P: ¿Cómo se puede recuperar el Helmántico?

R: Lo que queremos es hablar con Manuel Lovato y exponerle la situación para pedir un precio por el Helmántico, aunque es posible que no nos lo quiera dar. Tenemos la obligación, aunque no hay garantías de éxito. No puedo decir que vamos a ir a Primera. Es una idea de recuperar el estadio para la ciudad.

P: ¿Y qué pasa si Manuel Lovato rechaza la venta?

R: Sin el Helmántico no hay nada y el movimiento no podría seguir adelante. El estadio es la base de todo, pero esto es un camino de fondo y lo mismo en diez meses dice que acepta. No sé ni lo que pasará mañana...

P: ¿Hay opciones de que estéis unidos con Manuel Lovato en el futuro?

R: No hemos llegado a hablar tanto, pero si hablamos de algo nuevo es que es algo nuevo y debe ser sustentado por gente de Salamanca. Vería difícil compatibilizarlo.

P: ¿Cuándo se presenta el manifiesto?

R: Aún no hay una fecha, pero estamos perfilando detalles y no tardaremos mucho.

P: ¿Qué te ha aparecido la acogida por parte de los salmantinos y las críticas?

R: Las críticas son lo esperado y lo sabíamos de sobra. Sabía lo que me venía encima y no pasa nada. Uno debe hacer las cosas en las que cree sin miedo a los demás. El rechazo viene de la gente Unionistas y el resto se ha mostrado ilusionada más allá de que haya escépticos. ¿Por qué? No lo sé. No vamos contra Unionistas en absoluto.

P: ¿Cuál es tu opinión al leer que se dejó desaparecer a la UDS y ahora surge una tercera vía?

R: Es algo muy típico decir esto. Si lo que se hizo mal, se hizo mal... igual hay que hacer las cosas bien ahora. Toca intentar trabajar en esto y no es una competición de ver si tú o yo hemos hecho más. Nadie debe quedarse el mérito de que ha luchado más. Yo no quiero premios... y me estoy metiendo en un buen 'fregao' (bromea).

P: ¿Con qué nombre se jugaría?

R: No hemos mirado más, solo hemos aprovechado el día del centenario para mover algo en la ciudad. Queremos ver el apoyo a la tercera vía y todo se comprobará. Si tenemos mucho apoyo, lo de menos será el nombre. Sí que hemos pensado que lo ideal sería que los símbolos de la Unión no se utilicen y queden como bien para la ciudad en el caso de poder adquirirlos.

P: ¿Qué función jugaría el Ayuntamiento a la hora de comprar el Helmántico?

R: Todo lo que sea debe hacerse con la ayuda de las instituciones, pero antes de hablar con ellas sí que debemos mostrar que hay una voluntad en la ciudad para un proyecto así.