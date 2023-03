El 3º Día | 20 Marzo

| MOMENTOS |

> En los derbys fraticidas del III Columnas: Al tratarse de duelos entre equipos ‘de casa’, los saludos iniciales entre los jugadores de los conjuntos alevines por un lado y benjamines por otro del III Columnas que jugaron aquella tarde en Conde de Foxá fueron mucho más cariñosos y divertidos de lo habitual, especialmente entre los más pequeños.

> En el partido de benjamines entre el Ciudad Rodrigo A y el Villares de la Reina B:

-Quién no se consuela es porque no quiere: Este partido jugado el domingo de la semana anterior no tuvo ninguna historia, al ganar el Ciudad Rodrigo 17-0. El 15º gol de la mañana lo anotó el Villares de la Reina en propia puerta, comentando la madre de uno de los pequeñines: “al menos ya hemos marcado uno...”.

-Sin hacer sangre: Ante la desigualdad del partido, desde muy pronto el Ciudad Rodrigo intentó no hacer sangre (aunque fue justamente el día en que tirasen desde donde tirasen, el balón iba entre los tres palos), ordenándole el técnico mirobrigense Joaquín Chanca a los suyos que no fueran a presionar al Villares, haciéndole caso, tanto que una vez que recuperaron el balón se iban a quedar en su propio campo, comentándoles el técnico, “hombre, cuando lo tengáis sí” [id para adelante].

-Ánimos: Como ha ocurrido ya en alguna ocasión anterior, Joaquín Chanca les dio una minicharla motivadora a los jugadores del Villares de la Reina para insuflarles ánimo tras la goleada recibida. Pero esta vez la cosa no quedó ahí...

-Reconocimiento: ...porque uno de los miembros de la expedición visitante no sólo le agradeció el gesto sobre el campo, sino también en las redes sociales.

> En el Ciudad Rodrigo CF Infantil vs Alba de Tormes:

-Escarmiento: Tenía el partido ya encarrilado Alba de Tormes (ganaba 0-3), cuando uno de sus jugadores hizo una falta a un jugador mirobrigense que era merecedora de amarilla (le agarró por detrás), pero el árbitro, tal y como estaba encuentro, decidió ahorrársela, lo que le pareció ‘mal’ a la propia afición del Alba de Tormes: “tenía que habérsela sacado, así aprende”.

-Lo que es tener un buen día: La expedición del Alba no sólo se hizo con la victoria en Ciudad Rodrigo, sino que disfrutó de una espléndida meteorología, comentando uno de los seguidores en la banda, cerveza en mano: “está lejos, pero aquí da gusto venir; que nos toque siempre cuando haga bueno”.

-Guardando fuerzas: En los últimos compases, los visitantes tuvieron una clarísima ocasión para haber marcado un gol más, comentando también sus propios aficionados: “deja el 4º para otro día” [que nos haga falta].

> En el Senior del Ciudad Rodrigo vs Unionistas B:

-“Sí, vivo de esto”: El línea que estuvo en el lateral del marcador tuvo un rato de lo más parlanchín con los aficionados, tras recriminarle que había dejado de señalar algo (creo que era una falta, al conceder ley de la ventaja), recordándoles algo así como “antes también he dado ley de la ventaja y casi marcáis gol, por lo que nos quejéis”. Pese a todo, hubo algún espectador que le siguió protestando, mezclando de por medio lo que cobran, de tal modo que su respuesta irónica acabó siendo “sí, vivo de esto”.

> En el Ciudad Rodrigo CF Cadete vs Jai-Alai Bolívar:

-Reglas: El portero visitante estuvo ‘jugando’ con fuego a la hora de sacar de puerta, traspasando el borde del área. En una ocasión lo llegó a hacer con mucha claridad, suscitando alguna queja entre la afición mirobrigense, a lo que el colegiado explicó, con mucha educación, que “mientras no la toque con la mano fuera del área, puede salir donde quiera” (es decir, la patada al balón para sacar la dio claramente fuera del área, pero no llegó a tocarlo con la mano fuera de la misma).

> En el partido entre el III Infantil A y Unión Arroyo:

-Duele: Uno de los jugadores visitantes se marchó lesionado de Conde de Foxá después de que su propio portero le doblase el tobillo, como se puede ver en la imagen.

-25 vs 25: Más allá de que Álvaro, que había ido a dejar unos balones, tuvo que arrimarse lo más posible a la pared por si le daban, esta imagen tiene como curiosidad el doble ‘25’, que obviamente no es tan fácil que se produzca en fútbol sala. Sin embargo, era el día oficial de los números ‘altos’ en Conde de Foxá. Por la mañana, en la final Cadete de los Juegos Escolares, La Alberca tuvo como dorsales los números 2, 22, 30, 36, 47, 53, 61, 64 y 66; y La Fregeneda, un 49 (cuando el resto de compañeros no pasaban del ‘10’); mientras que en este partido de infantiles de la tarde, también hubo un 42 y un 80 entre los visitantes.

-Tarde entretenida: Uno de los jugadores del III Infantil, Adrián, se marchó rápidamente del partido al pasacalles del Certamen de Bandas de Semana Santa, como integrante de la Banda de Cornetas y Tambores de la Cofradía de Jesús Amigo de los Niños.

> En el partido de benjamines entre el Ciudad Rodrigo B y el Salamanca CF UDS C: Uno de los jugadores mirobrigenses requirió en un momento dado de un atado simultáneo de cordones.

> Y más:

-Kiricocho: Existe una palabra especialmente en el fútbol argentino, Kiricocho, que se emplea para intentar gafar a un rival, por ejemplo, cuando va a lanzar un penalty o está inmerso en una jugada decisiva. Así, Capdevila confesó que la había empleado en aquel infartante ataque de Robben frente a Casillas en la final del Mundial de Sudáfrica, mientras que Rubén Martín le dio buen uso en su narración para la Cope de los penaltys de la final de la Europa League entre el Villarreal y el Manchester United (https://www.youtube.com/watch?v=wUKSzCMFoug).

El uso de esta palabra tiene un origen ‘científico’, con Bilardo de por medio (https://www.elpais.com.uy/ovacion/futbol/cual-es-la-leyenda-de-kiricocho-el-popular-dicho-que-han-utilizado-muchos-jugadores), como quizá también la tenga la expresión que estuvo repitiendo constantemente alguien vinculado al deporte mirobrigense en un partido de este fin de semana (no vamos a dar más pistas para que la expresión no pierda ese poder de influencia, salvo que es algo que cantó Jaime Urrutia tras dejar Gabinete Caligari).

Al hilo de esto, un integrante de la expedición del Cadete del Trepalio que se acercó (bueno, teniendo en cuenta que venía de León, hizo algo más que ‘acercarse’) a Conde de Foxá en la mañana dominical, estuvo repitiendo de forma muuuy insistente durante el tramo final de la primera parte "¡Qué vergüenza!", en protesta por la actuación arbitral. No sabemos si el ‘conjuro’ dio efecto, pero en la 2ª ya le pareció que la actuación del colegiado “estaba sacando de quicio a los dos” (en realidad poco efecto tuvo en un partido con 17 goles).

-Nueva era: La buena nueva de la creación de un equipo Femenino por parte del Ciudad Rodrigo CF ha sido celebrada por la mayor joya salida de su cantera en los últimos tiempos, Carmen Álvarez: