La Alberca se lleva la Final Four Cadete de los Juegos Escolares

Aunque esta vez no había ningún equipo mirobrigense en liza (ni de la comarca), Ciudad Rodrigo fue escenario durante la mañana del sábado, al contar con dos pabellones, de la Final Four de categoría Cadete de la fase bicomarcal de los Juegos Escolares de Fútbol Sala, que dará paso a las rondas provinciales tras la Semana Santa. Para abrir la Final Four, se disputaron de forma simultánea las dos semifinales, con los equipos repartidos en función de su clasificación en la fase regular (es decir, 1º vs 4º y 2º vs 3º).

Por un lado, en el Pabellón de Conde de Foxá, el primer clasificado de esa fase regular (aunque con no mucha diferencia), el IESO Las Batuecas de La Alberca, se impuso al IES Tierras de Abadengo de Lumbrales; mientras que por otro lado, en el Pabellón Eladio Jiménez, el equipo del Ayuntamiento de La Fregeneda venció al del Ayuntamiento de Aldeadávila (que habían hecho una primera fase bastante pareja).

La mañana continuó en el Pabellón Eladio Jiménez con el partido por el tercer y cuarto puesto entre los perdedores de semifinales, estando el foco principal en el Pabellón de Conde de Foxá con la gran final entre el IESO Las Batuecas y el Ayuntamiento de La Fregeneda, en la que acabaron por triunfar los primeros con cierta comodidad, tras una primera parte más igualada. De hecho, el primer tiempo concluyó con empate a 4 gracias a un gol del Ayuntamiento de La Fregeneda cuando apenas faltaban 5 segundos para el descanso.

Más allá de ese tiempo de asueto, esa igualada fue efímera, ya que sólo habían transcurrido 10 segundos de la segunda parte cuando el IESO Las Batuecas volvió a coger la delantera en el marcador, que ya no cedió. En este sentido, amplió diferencias en el 23’ y el 27’, y aunque La Fregeneda puso el 7-5 en el 29’, La Alberca resistió bien atrás (con 2-3 intervenciones destacadas de su portero), posibilitando que la brecha se fuera ampliando en el 32’, el 37’ (desde el punto de penalty) y entrando en el último minuto.

El marcador se cerró de este modo con un 10-5 a favor del IESO Las Batuecas, que lo celebró tanto sobre la pista de Conde de Foxá como en los vestuarios. Con esta victoria, se convierte en el representante de las comarcas de Ciudad Rodrigo-Vitigudino en las fases intercomarcales, que está previsto que arranquen el sábado 15 de abril con la semifinal bicomarcal (el sábado 22 será la final bicomarcal; el sábado 29, la semifinal provincial; y el sábado 6 de mayo, la gran final provincial).

> Por parte del IESO Las Batuecas de La Alberca jugaron Lucas, Raúl, Adrián (1 gol), Fran (3 goles), Ismael (1 gol), Darío (2 goles), Jesús (1 gol), Pablo y Juan (2 goles); y por parte del Ayuntamiento de La Fregeneda, Eva, Pablo (1 gol), Enrique, Jon Ander, Carlos, Emilio (4 goles) y Elías.