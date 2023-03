AD | 17-19 MAR | La Final Four Cadete destaca en un fin de semana que vuelve a empezar el viernes

Por 3ª vez en los últimos 7 fines de semana deportivos, la actividad para los equipos mirobrigenses empieza en la tarde del viernes, en este caso con el encuentro que jugará a última hora en el Pabellón de Conde de Foxá el equipo del III Columnas de la Liga Asafusa.

Este mismo recinto, así como el Pabellón Eladio Jiménez, serán escenario en la mañana del sábado de una de las citas ya clásicas de la recta final de la temporada: la Final Four de categoría Cadete de los Juegos Escolares de Fútbol Sala, que en esta ocasión no cuenta con equipos ni de Ciudad Rodrigo ni de la comarca (el III Columnas no ha contado con equipo en esta categoría). Fuera de Miróbriga, los dos equipos alevines del III Columnas de los Juegos Escolares comienzan a disputar las eliminatorias.

En la tarde del sábado, será turno en Conde de Foxá para dos duelos más o menos parejos, a nivel clasificatorio, entre el Infantil Regional del III Columnas y el Unión Arroyo, y el III Senior (que intentará cortar su dinámica de derrotas) y el River Zamora.

Mientras tanto, en la mañana del sábado, se vivirán dos duelos totalmente dispares en los Campos de Toñete, ya que se miden el Cadete y el Juvenil del Ciudad Rodrigo, ambos más o menos en el ecuador de sus clasificaciones, al colista –no ha sumado ni un punto- y al líder de sus competiciones, respectivamente (Jai Alai-Bolívar y Salamanca CF UDS B). Mientras, en la mañana dominical, se producirá una doble visita de equipos del Salamanca CF UDS al Benjamín B y al Prebenjamín del Ciudad Rodrigo.

En lo que respecta a la jornada dominical en Conde de Foxá, será bastante intensa, con partidos federados del Cadete Regional, el Benjamín A y los dos alevines del III Columnas. Dentro de éstos dos, vuelven a jugar el III Columnas A, líder destacado, con su inmediato perseguidor, Inter Sala B. En caso de volver a ganar los mirobrigenses, dejarían ya totalmente hecho el título liguero.

De los equipos de fútbol sala, este fin de semana no juega el Infantil Provincial del III Columnas, al que le toca jornada de descanso, mientras que en materia de fútbol, no lo hace el Alevín B del Ciudad Rodrigo, ya que se retiró el equipo a quién tenía que medirse. En lo que al fútbol se refiere, la gran cita del fin de semana será la visita del Senior del Ciudad Rodrigo al Zamora B, actual tercer clasificado, que le saca cuatro puntos a los mirobrigenses.