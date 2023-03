El PSOE critica la alternativa escogida por la Diputación para la variante de Navasfrías

Los socialistas no se oponen a que se cree una variante, pero reclaman que se cuente “con la opinión de todas las partes implicadas”

El PSOE de Navasfrías emitió una nota de prensa en la jornada del jueves en la que critica el trazado escogido por la Diputación de Salamanca para crear una variante de la carretera DSA-370 –que une la zona con la frontera portuguesa- que evite tener que pasar por el casco urbano del municipio. Desde el punto de vista de los concejales José Manuel Píriz y Pilar López, el trazado escogido, “en los términos contemplados”, va a suponer “unos daños de carácter económico, cultural, patrimonial y medioambiental irreparables para Navasfrías”.

De forma pormenorizada, el trazado escogido implicará la eliminación de elementos como la parte superior del puente del Bardal, la inutilización de la báscula municipal (ya que quedará impedido el acceso), y la imposibilidad de aprovechar agrícola y ganaderamente, tal y como se hace ahora, terrenos situados a ambos lados de la variante, además de causar un “importante impacto medioambiental” en lugares sensibles como el cauce del río, “afectando a la flora y la fauna” y eliminando una “importante masa forestal”.

Los socialistas consideran que la Diputación ha hecho el proyecto “basándose en datos y cifras incorrectas, difundiendo bulos y noticias falsas, y engañando a los vecinos con la connivencia del alcalde y el Equipo de Gobierno de Navasfrías”, con el único objetivo de “ahorrar costes”.

El PSOE recalca que no se opone a la construcción de una variante (de hecho han difundido otra propuesta), ya que evitará el tránsito de vehículos pesados por el municipio, pero reclaman que se cuente “con la opinión de todas las partes implicadas, algo que en este caso no se ha hecho”. Así, solicitan una “rectificación, modificación o redacción de un nuevo proyecto”, “porque en política no todo vale”, remarcando que la Diputación “tiene que anteponer el beneficio de los ciudadanos a buscar la opción más barata destruya lo que destruya y arrase con lo que arrase”.