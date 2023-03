El pleno del Ayuntamiento de Vitigudino aprueba la derogación del ROM y una modificación de crédito por 64.442 euros

Ante la advertencia del portavoz de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, de que nuevamente una sesión del pleno llegará a los tribunales, este jueves se celebraba en el Ayuntamiento de Vitigudino un pleno extraordinario en el que, como es costumbre, no adoleció de reproches y críticas desde un lado y otro, entiéndase entre equipo de Gobierno y oposición, un ‘terreno de juego’ en el que también entró la nueva secretaria.

Aun así, el equipo de Gobierno aprobó por seis votos a favor y cuatro en contra la derogación del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), una modificación de crédito por 64.442 euros y la Cuenta General de 2021, quedando pendiente la toma de posesión de la nueva concejala de Contigo Somos Democracia, Leticia Cuesta, que no se personó en la sesión.

La impugnación de la sesión por parte de Pérez Blanco se basa en dos puntos principales, aunque no únicos: la inclusión en el orden del día de la toma de posesión de Leticia Cuesta en sustitución de Antolín Alonso Fernández, cuando hay una convocatoria anterior del pleno, aunque a celebrarse el día 22, y en la que figura el mismo punto; y la segunda, en que la convocatoria de la sesión no se anunció en el tablón de anuncios municipal ni en la página web, error que asumió la secretaria pero que no estimó causa suficiente como para anular la convocatoria una vez que los concejales de la Corporación, “que son los que votan”, estaban convocados en tiempo y forma.

Respecto a la inclusión del punto de toma de posesión de Leticia Cuesta, la secretaria argumentó que de acuerdo a la ley, la toma de posesión de un concejal debe realizarse en el primer pleno que celebre la Corporación a partir de que la Junta lectoral envíe el acta al Ayuntamiento del nuevo concejal, lo que en este caso sucedió en enero pasado, una norma que se enfrenta a otra que viene a señalar que ningún punto del orden del día recogido en una sesión solicitada por la oposición debe figurar en otra convocatoria sin su consentimiento. Por ese motivo, ante la impugnación del pleno por el portavoz de Cs y la celebración del previsto el día 22, Leticia Cuesta no acudió a esta sesión y, supuestamente, lo hará en la del próximo miércoles. Por ello y después de que en el pleno previsto el día 22 esté incluido la toma de posesión de la nueva concejala, el edil socialista, Javier Muñiz, pidió a la secretaria informes sobre los motivos de la inclusión en el orden del día del resto de puntos, a lo que la interventora señaló que al no ser una sesión con carácter urgente no se requiere una justificación expresa de los puntos a debate.

Tras la aprobación del acta de la sesión anterior del pleno, se pasó al tercer punto del orden del día, el cual trataba de la aprobación de habilitar una partida presupuestaria por 64.442 euros que irán destinados al pago de las dedicaciones de la alcaldesa y de dos de las concejalas del equipo de Gobierno. En este punto Muñiz puso en duda que las dedicaciones puedan tener carácter retroactivo al 1 de enero, fecha a partir de la que tanto la regidora como las concejalas vienen percibiendo salarios por su trabajo desde que una sentencia judicial señalase que debían proceder a la devolución de lo cobrado entre agosto de 2019 y diciembre de 2022. También el portavoz de Cs recordó que este punto había confirmado la inexistencia de partida presupuestaria alguna para este concepto. En defensa del punto, la secretaria señaló que lo que se estaba aprobando en esta sesión era la modificación de crédito y no la aprobación de dedicaciones, que será posterior. También, la alcaldesa, Luisa de Paz, recordó que el cobro de dedicaciones se realizó sobre los informes de la secretaria anterior que decían que “sí había consignación” para ello, lo cual tras las sentencias judiciales, “hice varias providencias y por el eso al final el expediente a la secretaria, porque la que ha incurrido en una ilegalidad ha sido ella”.

En este punto el portavoz del PSOE, Germán Vicente, reclamó “hacer las cosas bien de una vez para no tener que ir al juzgado, porque ya huele”, a la vez que recriminó al equipo de Gobierno ante la ausencia de plenos, afirmación que justificó la alcaldesa en el covid, la falta de secretaria después y el accidente de la nueva interventora por último, “como si nos hubieran echado una maldición”, sentenció. En este turno, Germán Vicente también recriminó a la secretaria no haber recibido a la oposición en su despacho cuando se lo requirieron “siendo la secretaria de todos los concejales”, por lo que le pidió que ejerciera como “secretaria del Ayuntamiento y de todos”. En su defensa, la secretaria argumentó su decisión en que no hay ley que le obligue a ello, así como en la falta de tiempo disponible por la carga de trabajo que soporta consecuencia de la resolución de los procedimientos administrativos y judiciales abiertos a instancias de la oposición.

El cuarto de los puntos acordados fue la derogación del Reglamento Orgánico Municipal. En este punto Germán Vicente tomó la palabra para señalar que “lo lógico hubiera sido primero modificar el ROM y después modificar el presupuesto y no que ponemos el carro delante de los bueyes”, por lo que pidió que fuera la nueva Corporación resultante del 28 de mayo próximo, la que decida su derogación o modificación. Por su parte, las palabras de Germán Vicente las cogió para sí la secretaria al señalar que “hemos aprobado la modificación de crédito, no las dedicaciones, por lo que no se puede poner el carro delante de los bueyes”. Muñiz incidió en que no se haya cumplido el ROM a pesar de haberse demostrado que “continuaba vigente”, entre otras cuestiones la no celebración de plenos ordinarios o la Junta de Gobierno Local de acuerdo a los plazos previstos en esta norma local. Por su parte, el socialista Antonio Vicente consideró positivo para el Ayuntamiento de Vitigudino que su organización tenga una norma propia, a pesar de que, como señaló la alcaldesa, “al ser un municipio de menos de 5.000 habitantes, la ley no establece que sea obligatorio”. En cualquier caso, Luisa de Paz señaló que en adelante se trabajará en un nuevo ROM actualizado a la legislación actual. También, la concejala del equipo de Gobierno, Victoria Rodríguez, ante el cruce de reproches y críticas, pidió una “oposición más constructiva”.

Por último, el equipo de Gobierno aprobó la cuenta general de 2021, cuentas que están el juzgado tras el recurso presentado por tres concejales de la oposición. Por este motivo, para Pérez Blanco el punto debería ser “sub-yúdize”, sin embargo la secretaria señaló que el procedimiento judicial es por una cuestión de derechos fundamentales y no por defectos o errores contables o administrativos. Por su parte, Muñiz volvió a reclamar a la secretaria informes, lo que para la secretaria no se justifica en este caso “porque está todo en la cuenta”, por lo que en su opinión “el objetivo es ralentizar la gestión, y no estamos para hacer informes cada cuarto de hora”.

A proposición del concejal José María Herrero Pereña, la sesión comenzaba con un minuto de silencio en recuerdo de Julio Santiago y Antolín Alonso Fernández, fallecidos en febrero y diciembre pasado, respectivamente, y haber sido integrantes de la Corporación municipal durante varias legislaturas.