Un total de 86 niñ@s de 1 a 3 años podrán acudir gratis el próximo curso a la Escuela Infantil

El plazo de matriculación en los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria que la Junta de Castilla y León abrirá este viernes 17 de marzo vuelve a ser por segundo año consecutivo trascendente para la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo de Ciudad Rodrigo, ya que buena parte de sus alumnos podrán acudir al centro sin pagar en virtud de la gratuidad que está implantando la Junta, tanto en Escuelas Infantiles como en Colegios, en el primer ciclo de Educación Infantil.

En concreto, tras haber podido asistir de forma gratuita este curso 2022/2023 los alumnos de 2 a 3 años, el curso que viene también podrán hacerlo los de 1 a 2 años. Teniendo en cuenta que para el nivel de 2 a 3 años volverán a contar con 3 unidades de un máximo de 20 alumnos en cada una, y que para el nivel de 1 a 2 años les han concedido 2 unidades con un máximo de 13 alumnos en cada una, a la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo podrán asistir de forma gratuita el próximo curso 2023/2024 hasta 86 niñ@s de 1 a 3 años.

Aquellos niños matriculados en la Escuela durante este curso 2022/2023, tienen plaza asegurada para el próximo curso (es el caso de los 10 niños con los que cuentan actualmente de 0 a 1 año, cuya plaza ya está asegurada para el nivel de 1 a 2 años).

Mientras, a aquellos niños de 1 a 3 años que no están matriculados en la actualidad en la Escuela se les puede inscribir, como al resto de escolares, desde este viernes 17 de marzo hasta el 10 de abril, a través de la página web https://www.educa.jcyl.es/es/admision-alumnado/admision-centros-imparten-primer-ciclo-educacion-infantil/solicitud-admision-curso-2023-2024-periodo-ordinario, En caso de no poder hacerlo telemáticamente, las familias pueden recoger en la propia Escuela Infantil modelos impresos, que deben presentar en el mismo lugar en su horario de secretaría, de 9.30 a 11.00 horas.

Desde la Escuela Infantil José Manuel Hidalgo, que está gestionada por la Asociación Árbol Gordo (entidad sin ánimo de lucro con 22 años de experiencia en el sector de la Educación Infantil en Ciudad Rodrigo), recuerdan que cuentan con servicio de madrugadores (de 7.45 a 8.30 horas) y de tardones (de 13.30 a 15.00 horas), así como con servicio de comedor (con cocina propia).

Asimismo, la Escuela incide en que son el único centro que está abierto los 12 meses del año, lo que permite que, durante los períodos vacacionales no lectivos de los colegios, sus alumnos sí puedan seguir acudiendo, lo que asegura una continuidad y estabilidad. Sobre estos períodos vacacionales no lectivos, así como sobre las horas no incluidas en la gratuidad de la Junta de Castilla y León, se recuerda que pueden ser bonificados con las ayudas que tiene el Ayuntamiento.

Los que precisen más información pueden llamar al teléfono 923 04 22 56 o visitar la página web www.eeijosemanuelhidalgo.es.