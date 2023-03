Pepe Carmona: "Vivir un playoff con el Guijuelo sería lo más increíble que he vivido en el fútbol"

"No nos podíamos cagar y perder una oportunidad así de jugar promoción", ha comentado uno de los pichichis del conjunto chacinero

Pepe Carmona, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA tras firmar un doblete en el Municipal.

Volver a ganar: "La gente se ha liberado un poco y han sido varios meses complicados. Queríamos cortar la dinámica y estábamos haciendo las cosas bien, por lo que estamos más tranquilos e ilusionados".

Motivo de la mala racha: "Nunca se sabe realmente lo que ocurre, pero en el fútbol influyen mucho las dinámicas. En la primera vuelta igual había partidos que no merecíamos tanto y luego ha pasado lo contrario. Hemos tenido bajas importantes. Iremos a Langreo para seguir en playoff".

El playoff se iba: "No te voy a engañar, en el vestuario sí que se ha hablado del tema. Hay equipos buenos y con presupuesto, pero no nos podíamos cagar y perder una oportunidad así de jugar playoff. En lo individual nos cambia mucho el panorama también, igual que al club".

Máximo goleador con Caramelo y Montero: "Suena humilde y a tópico, pero lo que más feliz me hace es que los goles sirvan para ganar. Queríamos volver a sumar y cambiar la dinámica. He vivido cosas muy chulas en el club y marcar es una felicidad tremenda. Vivir un playoff con el Guijuelo sería lo más increíble que he vivido en el fútbol".

El cambio en su rendimiento: "Hay un ambiente familiar y me gusta mucho, se prima mucho el trato al futbolista. Tanto Jonathan como Mario se han asegurado de que hubiera un buen grupo y me encuentro feliz con la vida que tengo fuera del campo".