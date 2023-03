Alumnos de Francés del I.E.S. Campo Charro participan en un intercambio con alumnos del Lycée Blaise Pascal

El pasado viernes 3 de marzo, un grupo de 20 alumnos de francés de 3º y 4º de la E.S.O. del IES Campo Charro llegaba a Clermont Ferrand, acompañados de su profesora de francés Ana González y de su profesora de economía Lucía López. Allí, les esperaban 20 alumnos franceses del Lycée Blaise Pascal, sus correspondientes, durante los próximos 15 días.

Así es como comenzaba el intercambio escolar franco-español organizado por la profesora de francés Ana González, del I.E.S. Campo Charro y sus homólogos franceses.

Durante esta primera semana en Francia, los alumnos españoles han descubierto la ciudad de Clermont a través de una yincana cultural que consistía en formular preguntas a la gente que caminaba por la ciudad. Los españoles pusieron a prueba su competencia social y comprobaron cómo eran capaces de moverse con autonomía por una ciudad hasta el momento desconocida y de practicar su segunda lengua extranjera que estudian en el instituto de La Fuente: el francés.

A lo largo del fin de semana, siguieron desarrollando su competencia personal, social y emprendedora ante nuevas formas de vida, acogidos en familias de diversas procedencias; no hablamos solo de la Francia metropolitana, sino también de familias procedentes de Madagascar, Mayotte, Argelia, Burkina Faso e incluso Moldavia. ¡Viva la francofonía!

Durante la semana, tuvieron la oportunidad de descubrir el sistema escolar francés. Asistieron a clases de matemáticas, biología, física, inglés, geografía e historia, cine, dibujo, educación física, español y por supuesto, de francés. Comieron en la cantina del instituto a las 12, la hora a la que se come en el país vecino. Apreciaron cómo la melodía de la alarma entre clase y clase no suena igual en Francia que en España. Comprobaron que los alumnos vosean a los profesores y que siempre se les llama por su apellido, precedido de un educadísimo Madame o Monsieur. Y, también, ¡cómo no!, fueron testigos del sentimiento revolucionario que en Francia emerge ante cualquier convocatoria de huelga general, en este caso, la convocada el pasado 7 de marzo en el país galo. Los alumnos se han visto inmersos en un aprendizaje permanente y un continuo desarrollo de la competencia en conciencia y sentido de la iniciativa.

Hubo tiempo también para descubrir el patrimonio natural de Auverne, subiendo al volcán Puy de Dome y trabajando a posteriori con la piedra volcánica en un taller de artesanía local que les permitió despertar su competencia en expresión artística y cultural.

De igual modo, una excursión a Lyon les permitió descubrir los primeros asentamientos romanos y su evolución urbanística a través del paso del tiempo: el Lyon antiguo y la ciudad nueva neoclásica. Un placer pasear por las callejuelas de la ciudad natal de Antoine de Saint-Exupéry, autor de Le Petit Prince.

Pero los alumnos del IES Campo Charro no podían dejar Clermont sin visitar el Museo Michelin, sin duda una oportunidad fantástica para conocer toda la evolución de esta empresa local de repercusión internacional.

Tras lo anterior, no cabe duda de que regresaban a España con la mochila cargada de aprendizajes y con un fuerte sentimiento de agradecimiento a quienes nos acogieron.

"Hoy (por ayer viernes), hemos llegado a La Fuente de San Esteban. Ahora nos toca a nosotros acoger a los franceses y les hemos recibido con un acto de bienvenida presidido por el Director del IES Campo Charro, José Antonio Cuadrado y en el cual, los alumnos de 1º de Bachillerato que estudian francés, han realizado una presentación fantástica de nuestro entorno: el Campo Charro. A continuación, las familias han acudido al instituto a reencontrarse con sus hijos, recién llegados de Francia y sus correspondientes franceses. Todos juntos hemos degustado una paella para dar comienzo a la semana española”.

En esta segunda semana, los franceses tendrán la oportunidad de acudir a clases en el IES Campo Charro y de disfrutar de distintas visitas y actividades organizadas para descubrir el patrimonio histórico-cultural y natural de la provincia de Salamanca.

Esta segunda semana del intercambio seguirá siendo una oportunidad única para todos los chicos: franceses y españoles. Seguirán descubriendo otras identidades y seguirán descubriéndose a sí mismos.

Para el director del centro, José Antonio Cuadrado, "conocer otras culturas resulta fundamental para conseguir sociedades respetuosas con la diversidad de los pueblos y las personas. De ahí que el aprendizaje de las lenguas, además de su indudable valor instrumental en una sociedad cada vez más exigente, sea un elemento imprescindible en el desarrollo social del ser humano. Así se lo hacemos entender a nuestros alumnos en el I.E.S. Campo Charro", concluía.