Las Cortes aprueban impulsar la rehabilitación y conservación de la muralla de Monleón

Este viernes, las Cortes autonómicas han aprobado en la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte la petición de Unión del Pueblo Leonés (UPL) mediante la cual los regionalistas leoneses requerían que la Junta impulse la rehabilitación, conservación, consolidación y promoción de las murallas de Monleón, así como que el gobierno autonómico colabore con el Ayuntamiento de Monleón en el marco del Plan Especial relativo a las murallas que este Ayuntamiento está redactando.

En su turno de defensa de la iniciativa, la procuradora leonesista, Alicia Gallego, expuso en su parte inicial la rica historia y patrimonio de Monleón, un enclave estratégico en un alto que sirve de vigía sobre la desembocadura en el río Alagón del río o arroyo Riofrío, siendo por ello desde antiguo un punto defensivo y de paso crucial en la zona, que conllevó que el rey Alfonso IX de León en el año 1227 convirtiese a Monleón en cabeza de concejo, pasando a depender de su alfoz diversas localidades de su entorno.

Este estatus de Monleón como centro administrativo-militar de la zona implicó la fortificación de la localidad, erigiéndose la muralla medieval en el siglo XIII, impulsada por el monarca leonés Alfonso IX, conservándose de la misma la mayor parte de su perímetro, así como sus puertas de la Villa, del Sol y de Coria, que daban acceso al núcleo de Monleón desde fuera del recinto amurallado.

Por otro lado, desde UPL se recordó que, pese a conservarse la mayoría del trazado de la muralla medieval y sus tres puertas de acceso, actualmente este monumento sufre un notable deterioro, que para los leonesistas “hace necesario acometer una reparación integral de la misma por parte de la administración para su conservación, así como para su puesta en valor y promoción como elemento de evidente interés turístico, además del propio valor que posee como monumento histórico”.

Para estos fines, desde Unión del Pueblo Leonés se justificó como necesaria la implicación directa de la Junta, teniendo en cuenta que es una administración competente en materia de patrimonio, y atendiendo también a la imposibilidad económica de que el Ayuntamiento de Monleón pueda hacer frente a la restauración y reparación de este monumento por sí solo, al poseer este consistorio escasos recursos, dado que es un municipio de apenas 94 habitantes.

Por otra parte, los leonesistas recordaron en su intervención que en los últimos años se ha evidenciado el pésimo estado de conservación que arrastra la muralla medieval de Monleón, y recordaron la intervención de urgencia que tuvo que acometer la Junta ante la gran grieta que se abrió en esta muralla en la zona del rincón del poeta Manuel Díaz Luis (intervención que habían solicitado previamente tanto el Ayuntamiento de Monleón a la Delegación de la Junta en Salamanca, así como UPL en las Cortes).

Un sector de la muralla que amenazaba con su colapso, y cuya pérdida se hubiese unido al derrumbe que previamente sufrió la muralla monleonense en la Calle del Castillo hace varios años. Unos hechos que para UPL no hacen sino “evidenciar el mal estado de este monumento de ocho siglos de antigüedad, que también es más que evidente en el tramo ubicado entre la Puerta del Sol y la Puerta de Coria de la muralla”.

Finalmente, tras el turno de defensa de la iniciativa por parte de Unión del Pueblo Leonés, desde el resto de grupos se fijó posición sobre la Proposición No de Ley, planteando los grupos Vox y PP una enmienda al primer punto de la iniciativa, que fue aceptada por UPL para su votación, aprobándose finalmente por unanimidad de los grupos de las Cortes que la Junta impulse la rehabilitación, conservación, consolidación y promoción de las murallas de Monleón, así como el fomento de la colaboración con el Ayuntamiento de Monleón para lo relativo a este monumento.

Rechazo de la declaración como BIC de la Muralla de Monleón

Por otro lado, el segundo punto de la Proposición No de Ley planteada por Unión del Pueblo Leonés, que solicitaba la declaración específica de la muralla de Monleón como Bien de Interés Cultural (BIC), fue finalmente rechazado por las Cortes debido a la oposición de PP y Vox a este punto.

En este aspecto, la procuradora de UPL, Alicia Gallego, señaló que “aún y cuando es evidente su importante valor histórico, actualmente la muralla de Monleón carece de protección por no estar declarada Bien de Interés Cultural, y por ello no se recoge dentro del Catálogo de Bienes Protegidos de la comunidad autónoma”, un hecho que los leonesistas consideraban se debía subsanar, mediante su declaración como BIC.

Por su parte, PP y Vox alegaron para rechazar este punto que la muralla estaría afectada por el Decreto de 1949 que reconoce como Bienes de Interés Cultural los castillos españoles, si bien, frente a este posicionamiento, desde UPL se recordó que en el municipio de Monleón el Catálogo de Bienes Protegidos de la Junta solo recoge como BIC el castillo, pero no la muralla, por lo que instaban a iniciar los trámites para un reconocimiento explícito de esta como tal, o bien que el expediente BIC del castillo de Monleón se ampliase para incluir en él también la muralla.

Sin embargo, dichos argumentos no alteraron la posición de rechazo de PP y Vox, de modo que este segundo punto de la Proposición No de Ley planteado por UPL fue rechazado por la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte de las Cortes, en la que los leonesistas contaron con el respaldo del resto de grupos parlamentarios, pero no con los que forman el gobierno autonómico.