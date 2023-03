Importancia de la compatibilidad cuando buscas pareja para una relación duradera

Muchas veces cuando nos planteamos encontrar pareja, nos fijamos en cosas que no tienen tanta relevancia, como la apariencia física, por ejemplo, y resulta que hay otras cosas en las que es más importante que nos concentremos. Ya sea que estemos en esa búsqueda, a través de una app de citas, o en las actividades de diario, la compatibilidad con el otro, debería ser uno de los aspectos más resaltante a considerar.

Antes de empezar a hablar de compatibilidad, primero es necesario que la definamos. Como vocablo, viene del latín compatibilis que significa: “lo que puede tolerarse junto o recíprocamente, permitirse mutuamente”. Esto significa que para que hablemos de compatibilidad, deben estar dos o más personas relacionadas, y que diremos que son compatibles, por el grado de afinidad, gustos compartidos e intereses comunes, además de la concurrencia armónica entre éstas.

Así, se puede garantizar que pueda existir en el trabajo, la familia o en las relaciones amorosas, una sana convivencia, es decir, que no haya el rechazo ni la confrontación.

Compatibilidad en la pareja

La compatibilidad no solo es importante al momento de buscar pareja y establecer una relación, es algo que se extiende hasta todos los ámbitos de la vida. Los psicólogos se han dedicado, a través de diversas herramientas, a estudiar y medir la compatibilidad, sin embargo, no existe una teoría de la compatibilidad interpersonal.

Lo primero en lo que hay que enfatizar, es que en la medida en que seas compatible con la persona que tengas al lado, vendrá dado el bienestar propio y el del otro. Estar con una persona con quien se es incompatible, no solamente afectaría el bienestar y tranquilidad, sino incluso el desarrollo de la persona, e incidir en otros ámbitos de la vida de la misma.

Cómo saber si soy compatible con alguien

No hay métodos que indiquen en definitiva cuales son las cualidades para determinar la mayor o menor compatibilidad con alguien, pero podemos mencionar algunos aspectos que influyen en este sentido.

Como vimos, la compatibilidad en la pareja es esa condición que tienen dos personas para tolerarse recíprocamente, es decir, poder estar, coexistir o funcionar una al lado de la otra. Son entonces esas cualidades que les permiten estar en consonancia, y, en consecuencia, poder establecer una relación sentimental que les bride a ambos bienestar, satisfacción y estabilidad.

Ahora bien, qué puede determinar este mayor o menor grado de afinidad, pasamos a mencionarte algunas:

Es necesario que tengas claro que las particularidades como la religión, la raza y la clase social de cada uno, pueden ser un aspecto que influya en la compatibilidad.

La personalidad. Una persona que sea sociable, tenga estabilidad emocional, y buena autoestima, tiene mayores posibilidades de tener relaciones equilibradas y poco conflictivas.

Lo otro que influye y no menos importante, son los valores, lo que es valioso para la persona, y que no se puede negociar.

Las metas, sus objetivos de vida, y aquí es donde es importante conocer cuáles son las del otro, y medir si son iguales o parecidas a las tuyas.

Es ideal conocer cuáles son los intereses y preferencias de cada uno, y no porque tengan que ser iguales, sino porque puedan respetarse y permitirse integrarlos sin problemas en la relación. Se hace necesario que tengan estilos de vida similares y que los intereses no sean opuestos.

La compatibilidad no es algo que puedes determinar antes de iniciar la relación. Ya sabes que los aspectos mencionados son determinantes en este sentido, sin embargo, no es sino hasta que éstas pueden gestionarse e integrase con la convivencia e interacción de los dos, que sabrás si realmente eres o no compatible con el ser que amas.

Además, debes saber que todos maduramos y cambiamos a lo largo del tiempo y esto puede hacer que la compatibilidad también varíe porque nos vamos conociendo más.

Ya mencionamos cuáles son las variables que pudieran incidir en una mayor o menor compatibilidad, pero también debes saber que este tema se ha abordado desde tiempos ancestrales a través de diversos métodos como la astrología, signos del zodíaco, la numerología, métodos esotéricos, y otras prácticas adivinatorias, por lo que ya tienes otro modo de conocer, por estas vías, si eres o no compatible con aquel que tienes en mente como pareja.

También existen test caseros que te pueden ayudar a definir si eres compatible o no con alguien, así mismo, como mencionamos, la psicología se vale de algunas herramientas para determinarlo, pero realmente no existe un método infalible para definir esto en forma definitiva.

Si ya estás en pareja, y consideras que eres compatible con tu pareja, una clave para mantenerse así, será tener una comunicación asertiva, no dejar de lado el respeto, y expresar tus sentimientos y emociones de forma que el otro te comprenda y juntos recorran el camino, superando los obstáculos que se les presenten.