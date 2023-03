Un pensionista indignado

Es difícil articular una opinión, cuando se trata de poner en entredicho a tanto ilustre tertuliano, y a algún político de pro hablando de los jubilados y las pensiones.

Algunos dicen que tanto pensionista arruina el país, otros con muy pocas luces que no debería un jubilado cobrar más que un trabajador etc.

A todos estos mequetrefes de verbo suelto, que opinan de forma arbitraria, sesgada y tendenciosa, les diré que en mi caso, empecé a trabajar en un taller con once años, he cotizado bastante más de cuarenta, nunca estuve en el paro, y como yo la mayoría de los pensionistas.

Nuestra pensión la hemos pagado, siguiendo las leyes del estado, normas que han ido cambiando unilateralmente en perjuicio de los pensionistas, y con ella se han hecho los hospitales, centros de salud e investigación, hemos contribuido a modernizar este país, para que éstos pseudotertulianos disfruten de él.

El estado no nos regala nada, es un derecho y una obligación del mismo protegernos y devolvernos según lo cotizado por cada uno.

En las crisis que hemos pasado, hemos ayudado a nuestros hijos y nietos, y seguimos pagando impuestos.

Y los que dicen que un trabajador no debería cobrar menos que un jubilado, la culpa no es nuestra, será del patrón que no le paga lo que le corresponde, ni cotiza a la Seguridad Social lo que debiera, ah y no olviden que terminarán siendo pensionistas.

Dejen de embarrar a la sociedad con opiniones tendenciosas que ya está bastante crispada.