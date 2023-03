Doce desempleados se forman en Atención Sociosanitaria en Lumbrales a través de un taller del ECyL

El gerente provincial del EcyL, Juan Carlos Sánchez García, acompañado por el alcalde y tres concejales del Ayuntamiento de Lumbrales, ha visitado esta mañana a los alumnos y los docentes del taller de Atención Sociosanitaria que se puso en marcha la semana pasada en la capital del Abadengo. En esta acción mixta de formación y empleo participan 12 alumnos, once mujeres y un chico, que durante 12 meses recibirán formación teórica y práctica, y a la vez, cobrarán un salario.

El gerente animó a los alumnos a aprovechar la oportunidad que se les ofrece con estos talleres "porque no todos los años hay esta oportunidad, y además en el caso de este taller, estais en un sector que la experiencia nos indica que prácticamente el cien por cien de los alumnos se colocan". "Es un sector en el que necesitamos muchísima gente y ahora ya es necesario tener certificado de profesionalidad, para trabajar tanto en atención a domicilio como en residencias: quien no lo tenga no trabaja. Aunque el objetivo último no es el cerficidado sino que os inserteis en el mercado laboral, ese es nuestro objetivo prioritario" afirmó Juan Carlos Sánchez.

Despues de recordar que la atención a domicilio a las personas mayores no es fácil, a priori, "pues cuando somos mayores tenemos muchas manias... también es muy ilusionante ver como, en menos de 15 días, los mayores están deseosos de veros, y os demandan más atención", afirmó el gerente quien también destacó "la importancia de la actitud que tengais, con las personas mayores, además de con vuestros compañeros y con los docentes".

Taller solicitado por el Ayuntamiento

El alcalde de Lumbrales, Carlos Pedraz, agradeció la presencia del gerente provincial del EcyL, y destacó la importancia de haber conseguido este taller mixto solicitado por el Ayuntamiento de Lumbrales. "Todos hemos tenido la suerte de contar con un taller en Lumbrales y espero que vosotros que habeís llegado aquí después de un proceso de criba muy amplio, espero que lo aprovecheis porque, como ha dicho el gerente es uno de los módulos formativos que más espectativas laborales de futuro tiene a corto y medio espacio"."Además, además aquí en Lumbrales tenemos la suerte de que estamos terminando la nueva residencia publica y esperamos que en poco tiempo se pueda poner en funcionamiento, creo que es una oportuidad única para trabajar aqui" añadió Pedraz.

Por su parte, Esther Santiago, concejala delegada de sanidad, una de las personas que tutelarán a los alumnos del taller de atención sociasanitaria, como directora de la residencia municipal Lumbrales, se mostró dispuesta "a ayudar en lo que necesiteis. Llevo trabajando desde 1995 en residencias, además de en el Sacyil, y para mi los abuelos son lo más importante" afirmó.

9 millones de euros para 46 talleres

En su visita a Lumbrales, el gerente del Ecyl confesó "la ilusión que me hace este taller de Lumbrales porque el año pasado intentamos hacer uno casi hasta ultima hora y no salió por falta de unas autorizaciones que necesitabamos y estaba ya todo preparado para ponerlo en marcha. Fue una pena" lamentó Sánchez.

Respecto al programa de acción mixta de formación y empleo del Servicio de empleo de la Junta de Castilla y León, el gerente provincial destacó el considerable aumento de los talleres en la provincia este año. "En tres años hemos evolucionado mucho. Hace 3 años teníamos 8 talleres con un montante de 1 millón de euros. El año pasado tuvimos 46 talleres, con 6 millones, y este año 46 talleres con 9 millones de euros de coste". "Esa cantidad se va casi todo en nóminas, -quitando un 10% en otros gastos-. Hay que tener en cuenta que este año vamos a mover a más de 600 personas, entre alumnos y docentes" añadió.

Respecto a los salarios, el gerente explicó que han subido notablemnte en los últimos años, y que la cuantía que recibirán los alumnos es el equivalente a un trabajo de 18 horas laborales a la semana.