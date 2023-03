Los cadetes del Ciudad Rodrigo y el Peñaranda firman tablas en un duelo bastante entretenido

Tras las derrotas cosechadas por el Prebenjamín y el Alevín B del Ciudad Rodrigo en la franja matinal, la intensa jornada sabatina en los Campos de Toñete (con 4 partidos casi consecutivos) tuvo como ‘plan de tarde’ un doble duelo entre los equipos cadetes y juveniles del Ciudad Rodrigo y el Peñaranda de Bracamonte, todos ellos parejos en sus respectivas tablas clasificatorias, lo que acabó derivando en que ambos partidos concluyesen en empate.

En lo que respecta al primero en jugarse, de categoría Cadete, fue bastante entretenido desde el primer minuto, momento en que se adelantó el Peñaranda de Bracamonte: el saque inicial derivó en un córner en el que llegó el 0-1 con la firma de Álvaro. El Ciudad Rodrigo no tardó demasiado en mirar arriba, botando una falta al corazón del área que lograron despejar los peñarandinos, mientras que en el 10’, David colgó un balón que peinó Álex hacia el segundo palo, donde Lucas no llegó a rematar por muy poco. Casi acto seguido, Dani recibió entrando en el área un gran balón desde atrás, no llegando a rematar mientras posiblemente le hacían un penalty que no fue señalado.

En el 17’, un jugador del Peñaranda envió al lado del palo izquierdo un balón que le habían puesto desde la izquierda, mientras que acto seguido Álex lo intentó de lejos marchándose un poco alto el balón, antes de que en el 24’ este mismo jugador pusiese el 1-1 con un lanzamiento de falta cercano al área que se hizo camino entrando junto al palo izquierdo.

Quedaba bastante de primera parte, pero apenas hubo dos opciones más claras de gol, ambas locales: Dani firmó en el 29’ un remate algo forzado dentro del área que se fue al lado del palo derecho, mientras que en el 33’ Miguel botó una falta lejana que Álex aprovechó con un remate de cabeza que el guardameta envió con un paradón a córner.

Ya en el segundo tiempo, el primero en probarlo fue el Peñaranda, con una falta lejana en el 43’ que fue rematada de cabeza un poco alta, pero el primero en acertar fue el Ciudad Rodrigo, en el 45’, de nuevo con un lanzamiento de falta, en este caso en la frontal del área. El encargado de botarla fue Miguel, que firmó un potentísimo disparo fuerte y centrado imposible de parar para el portero.

Dani tuvo una opción un poco forzada en el 55’ por la derecha del área, pero el Peñaranda estaba decidido a buscar el empate. Así, tras un balón colgado al área que requirió de tres intentonas por parte de la defensa para despejarlo, los visitantes empataron en el 58’, al enviar un balón desde atrás a un jugador, Israel, que entrando en el área superó a un defensa y batió en el 1vs1 final al portero mirobrigense.

A partir de ahí, el partido estuvo más o menos igualado en lo que al juego se refiere, pero el peligro ofensivo fue casi exclusivamente de los visitantes, que remataron fuera un córner en el 60’, se encontraron con Óscar en un tiro desde fuera del área en el 68’, enviaron por encima del larguero una falta cerca del área, y no acertaron a rematar un córner que despejó a la segunda la defensa mirobrigense. En el último minuto del tiempo reglamentario, Rodrigo desvió a córner el balón antes de que lo rematase un jugador del Peñaranda en una posición fantástica.

Fue en el tiempo de descuento cuando por fin llegó una ocasión del Ciudad Rodrigo, con un disparo de Dani desde la derecha que obligó a una gran estirada al portero visitante para enviarlo a córner, en cuyo saque no hubo un remate claro mirobrigense, generándose una contra que logró desbaratar la defensa del Ciudad Rodrigo. Como cierre, hubo una acción en el área local que despejó Ángel, llegando un tiro final desde fuera del área que se marchó por encima del larguero.

> Por parte del Ciudad Rodrigo jugaron: Óscar, Pablo Alaejos (Descanso > Jesús), Rodrigo, Miguel, Lucas, Pablo Domínguez (Descanso > Ángel), Diego, Daniel, Ismael (54’ > Edgar), David (60’ > Raúl) y Álex Sánchez; y por parte del Peñaranda, Escribano, Álvaro, Héctor, Álvaro, Rodrigo (62’ > Daniel), Israel, Ismael (66’ > Julián), Álex (55’ > David), Manuel (70’ > Fernando), Gil (55’ > Alonso) y Jorge.