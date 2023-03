Merino: “No puedes iniciar un proyecto si no cuentas con el dueño del Helmántico. Un tercer equipo no es la solución en Salamanca”

El salmantino Miguel Ángel Simón Merino es el actual presidente de la Asociación de Veteranos de la UDS y atesora un pasado destacado en el club blanquinegro tras haber pasado por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo, disputando más de medio centenar de partidos.

VIDA ACTUAL

“Tengo un gabinete de masajes y terapias. Soy profesor de yoga y pilates a nivel profesional, pero también entrenador de fútbol. Mis compañeros me han concedido el honor de ser el presidente de la Asociación de Veteranos de la Unión Deportiva Salamanca, que es una alegría y un honor enorme”.

ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA UDS

“Este año estamos moviendo muchísimas cosas por el centenario de la UDS y vamos llamando a compañeros del Atlético de Madrid, del Barcelona o el Real Madrid para hacer partidos. La idea es que nos echen una mano para celebrar los 100 años, que es un momento entrañable y bonito. Es complicado de gestionar porque nos vamos a enfrentar a rivales de caché y habitualmente cobran por ir a disputar encuentros, aunque con nosotros se han portado genial al entender que el Salamanca es un club histórico. Hay que tener previsto todo para que salga a la perfección y cómo queremos”.

CENTENARIO DE LA UNIÓN

“Me siento muy afortunado y honrado de que me eligieran mis compañeros como presidente, pero también es una responsabilidad enorme al ser un momento importante en nuestra historia. Estoy dispuesto a afrontarlo e intentar hacerlo lo mejor posible para que la ciudad se pueda sentir identificada al sacar el corazón y los recuerdos de la Unión”.

RECUERDOS DE JUGADOR

“Con lo que más me quedo es con los amigos. Hay una relación fantástica, nos gusta juntarnos, reunirnos, charlar de fútbol y eso es lo más bonito que te queda. El respeto y el cariño nunca se pierde”.

UNIONISTAS

“A nivel deportivo ha hecho un gran trabajo, pero en otros niveles no es lo mismo. No es fácil montar un equipo desde cero y meterte en una categoría como en la que está, por lo que es digno de elogio. El tema de los conflictos, los insultos o las peleas con un rival, que es lo que es el Salamanca UDS, es algo que no me gusta absolutamente nada. Es mucho mejor estar unidos y que cada uno defienda lo suyo sin meterse con los demás”.

SALAMANCA UDS

“Está peor que Unionistas en lo deportivo, eso está claro. Me quedo con que mi sensación es que una gotita de la Unión siguió viva en el Salamanca y todavía colea gracias a Dios. Ojalá que se mejore a nivel futbolístico e institucional y todo se termine de encauzar”.

MANUEL LOVATO

“Charlamos un rato el día del centenario y me pareció que él quiere hacerlo bien, pero por unas cosas o por otras se le escapan de las manos algunas situaciones o no le funcionan como le gustaría. Está interesado en cómo va su club”.

EL DEPORTE LOCAL

“La rivalidad es buena en el fútbol y eso te hace crecer, igual que pasa con el Madrid o el Barcelona. Lo que yo no veo bien es entrar en los insultos y cada uno debe hacer su trabajo lo mejor posible e intentar ganar en el campo al adversario. Todo lo demás habría que olvidarlo si queremos que la cosa cambie para Unionistas y el Salamanca”.

TERCERA VÍA

“La idea de que haya un solo equipo y un mismo sentimiento se la compro a Alberto Pérez, pero se quiere recuperar el Helmántico y el estadio le pertenece a un señor que lo compró como es el caso de Manuel Lovato. Él tiene su derecho de seguir ahí y jugar en él, por lo que ya empezamos mal si buscamos lo contrario. Otra cosa es que se haya hablado con él y se le proponga algo para ir de la mano e intentar acercar a los otros a tu equipo mediante la tercera vía, aunque creo que no es el caso y es todo muy complicado. No puedes iniciar un proyecto así si no cuentas con el dueño del Helmántico. Un tercer equipo no es la solución en Salamanca”.