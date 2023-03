Óscar Núñez: "Nos quedan seis finales en el CB Tormes y tres de ellas son en Würzburg"

"Que no nos rendimos, que el club no se rinde y que nos ayuden a luchar", ha sido el mensaje del entrenador a la hinchada

Óscar Núñez, entrenador del CB Tormes, ha hecho balance de la temporada antes de encarar los seis partidos que quedan para finalizar la Liga regular, con el equipo tormesino ocupando actualmente posiciones de descenso directo.

PREGUNTA: Han cambiado mucho las cosas desde Navidad, cuando se ganaron tres partidos seguidos y el equipo daba una sensación muy poderosa, ¿qué le ha pasado al grupo?

RESPUESTA: Es difícil saberlo al 100%. Creo que ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos. La liga es extraordinariamente competitiva, como hemos comentado siempre, cualquier rival puede ganar a cualquiera y con este nivel, el apartado mental es vital. Es cierto que a inicios del año el equipo había encontrado su juego, cada jugador entendía su posición y todo parecía ir bien. Luego llegó la salida del equipo de Bright (Mensah) y, obviamente, nos afectó. Era un jugador muy importante tanto en lo técnico como en lo personal, que a veces por el público es algo que no se tiene en cuenta pero que es fundamental en el desarrollo del equipo. A partir de ahí llegan cambios y es mucho más complejo. Somos el club que somos y tenemos lo que tenemos, por lo que el mercado al que podemos ir es limitado. Para otros puede parecer fácil gastar, buscar jugadores diferenciales y marcar otro nivel gracias a eso, pero nosotros no podemos. Y esto es algo de lo que estoy tremendamente orgulloso, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. No se puede olvidar que somos el equipo con el presupuesto más bajo de la liga, y resolver situaciones de este tipo son difíciles. Pero, como hombre de club, estoy encantado, pase lo que pase, lucharemos hasta el final, pero todos sabemos que el club no se hipotecará por unos resultados. Esto puede haber hecho mella, los cambios son difíciles, pero si hubiéramos ganado alguno de los partidos que hemos perdido por detalles todo el nivel mental del equipo cambia, eso nos habría mejorado, y eso al final son detalles del día a día con los que estamos, no con los que se fueron. Todos los equipos de abajo tienen problemas, y hay que luchar y vencerlos para permanecer en la liga.

P: ¿Confías en que serán capaces de darle la vuelta a la situación?

R: Claro, como entrenador no me he sentido inferior a muchos de los equipos de la liga. Por supuesto tenemos que mejorar y trabajar. Sobre todo, trabajar y trabajar y afrontar cada partido como una final. Ahora mismo el equipo está bien, unido, con un buen vestuario trabajando por un objetivo, necesitamos una victoria que refuerce todo ese sacrificio, pero confío plenamente en el grupo y en los jugadores. Estoy muy contento con la plantilla que tengo y con las capacidades que hay en ella, y mucho más con mi staff, profesional, currante y colaborador como ninguno. Ahora solo falta que, entre todos, y el primero yo, seamos capaces de conseguir la mejor versión de cada jugador en los partidos que quedan. Si no creyéramos en ello, no podríamos trabajar en el día a día.

P: ¿Qué balance haces hasta ahora del debut del club en LEB Plata?

R: Pues diría que muy positivo, aunque espero se me entienda. Sé que a la gente le encantaría tener un equipo mejor clasificado y que ganáramos más partidos, pero tenemos que ser conscientes de lo que somos. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí con el ascenso del año pasado, y todo el movimiento realizado para llegar. El apoyo de Ayuntamiento, Turismo de Salamanca, Quesería La Antigua y muchos colaboradores nos ha permitido trabajar y luchar por este sueño. Toda la gente que viene a Würzburg nos empuja y ayuda cada día, pero cuando iniciamos la aventura también sabíamos de la dificultad. Novatos en la categoría con el presupuesto que tenemos y con la filosofía del club de no hacer locuras ni fichar lo que no podemos fichar. Para mí es una pena no premiar a toda la gente que viene a Würzburg con alguna victoria más, el ambiente en el pabellón es inmejorable, y la unión de los chicos de la cantera y el equipo cada partido te hace sentir orgulloso. También sería una pena tremenda no lograr el objetivo por ellos. La LEB Plata es una categoría super bonita, motivante para el espectador y para los chicos de nuestra casa. Salamanca y el club merecen estar en ella. Si consiguiéramos la permanencia, con lo aprendido este año, la evolución lógica, y la continuidad de los apoyos el proyecto podría crecer año a año y consolidarse, tanto en lo deportivo como en lo económico. No puedo decir que el balance sea sobresaliente, pero sí positivo, nadie dijo que fuera a ser fácil.

P: ¿El calendario que queda es asequible para conseguir salir del descenso directo?

R: El calendario es complicado, sin duda, podemos perder cualquier partido, como también estoy convencido de que podemos ganar a cualquier rival. Hay dos cosas claves en el calendario: la primera que debemos trabajar y luchar cada partido para intentar sacarlo y la otra que, aunque sea un calendario difícil, sabemos que los otros equipos que están ahí luchando con nosotros tienen un calendario al menos, igual de complejo. Además, tenemos un partido final contra un rival directo en nuestra casa en la última jornada de liga. La clave, seguir luchando cada partido y llegar a ese partido con opciones. Dependemos de nosotros mismos en este momento y tenemos que trabajar por seguir con opciones hasta el final.

P: ¿Tiene Óscar Núñez ganas de seguir?

R: Óscar es lo menos importante del proyecto. El objetivo es la permanencia, el proyecto del club, seguir creciendo, ser visibles a nuestra cantera, que tengan un espejo donde fijarse, un proyecto deportivo atractivo a la vez que saneado y sin poner nada en riesgo. Agradecer a los colaboradores, pero a la vez, hacer que se sientan orgullosos de ser parte de todo esto, del proyecto y de nuestro crecimiento. Juntos seremos más grandes y fuertes. A nivel personal soy el primero que se apartaría a un lado con tal de ayudar. Mi día a día es complejo, tengo demasiadas cosas y una saturación importante. Le estoy quitando mucho tiempo a mi familia, que al final es quien más sacrificios hace. Ya cuando cogí el equipo hace unos años era consciente de ello, me encanta el baloncesto, entrenar y este estilo de vida, pero quizás desde otro punto de vista, menos profesional. Al final el entrenador en muchas ocasiones está solo y me siento responsable de muchas derrotas este año. Creo que el crecimiento del club también debería venir marcado por una mejora con el entrenador. Quien sabe, quizás sean mis últimos partidos, no lo sé, los afronto sin pensar en ello, luego veremos, que es lo mejor para mi y sobre todo que es lo mejor para el club. A veces me falta energía en el día a día, pero lo que si tengo claro, es que no me iré sin dar todo lo que tenga dentro, ojalá logrando la permanencia, pero estoy seguro que trabajando y esforzándome al máximo porque así sea. Soy de la opinión de que no puedes reprocharte nada si das lo mejor de ti mismo, si luchas al máximo y pierdes no hay derrota. Simplemente es deporte, unos ganan y pierden. Como entrenador, lucho porque nadie nos gane solamente porque se esforzaron más, pero si damos todo lo que tenemos dentro, y otros son mejores habrá que felicitarlos y seguir. Así es el deporte, así lo entiendo yo y así espero lo entiendan los cientos y cientos de niños que pasan por el club año tras año. Espero este primer equipo sea espejo y ejemplo para todos ellos.

P: ¿Qué le quieres decir a la gente para que acuda a Würzburg?

R: Que nos quedan seis partidos, que son seis finales y tres de ellas son en Würzburg. Que no nos rendimos, que el club no se rinde, y que nos ayuden a luchar. Que ojalá ganemos y logremos la permanencia, pero sobre todo, ojalá disfruten con el equipo, que verán un grupo que lucha y trabaja cada partido, y que sin su apoyo no podremos conseguirlo. Todos sabíamos que sería difícil, con su ayuda seguro que lo conseguimos. Es un proyecto de todos para todos, si queremos seguir creciendo tendremos que seguir luchando.