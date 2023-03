Aprobado el presupuesto 2023 en un denso debate y sin ningún voto en contra

El Ayuntamiento de Peñaranda ha firmado en la noche de este jueves la aprobación del Presupuesto municipal para este año 2023 con ningún voto en contra entre los grupos que forman la Corporación.

Este era el punto principal de la sesión de Pleno Ordinario vivido en el Consistorio, en el que la alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, ha explicado que se trata de un documento “equilibrado en ingresos y gastos, cumpliendo con todas las reglas y ajustado a la realidad que vive este Ayuntamiento” recordando que contará con un total de 6.730.850 euros, priorizando “mantener la calidad de los servicios sin suponer, un año mas, incrementos fiscales en las tasas e impuestos municipales. Esta siendo un verdadero esfuerzo mantener todo esto debido al incremento de los costes” añadiendo que “una vez más, apostaremos por acudir a todos los programas de formación y empleo que nos ofrezcan las administraciones, asi como a todos los programas de subvenciones que nos puedan llegar, y continuaremos aminorando el periodo de pago a proveedores”.

Sobre la hoja de ruta económica del Ayuntamiento, Peñaranda en Común, a través de su portavoz, Ángel Tejeda, afirmaba que “nos parece que el presupuesto es demasiado optimista, pero creemos que el equipo de gobierno cuenta con información añadida sobre la llegada de ingresos extras, con lo cual podemos entender que se basan en ello para su plateamiento” destacando su agradecimiento por incluir en las inversiones algunas de las peticiones realizadas por su grupo y el resto de la oposición.

Sergio Jiménez, de Ciudadanos, detallaba que “no nos van a hacer creer, por mucho que lo repitan, que el empleo y la formación serán grandes potenciadores para atraer y fijar población y estabilidad. Para eso están muy lejos. No están muy ajustados a la realidad y no han contado con partidas para favorecer la llegada de nuevas empresas y emprendedores” algo a lo que reprochaba la primera edil que “no han sido capaces de presentarnos propuestas para este presupuesto. No han hecho su trabajo. Me entristece que no lo hicieran antes de llegar a esta aprobación, pero abordaremos estas cuestiones”.

Por parte del Partido Popular, Carmen Familiar, anunciaba el voto positivo de su grupo al presupuesto, a pesar de que aseguraba de el que “es poco realista, sobre todo en la recaudación que se plantea conseguir” destacando también que no se ha incluido partida alguna para mejorar la red de abastecimiento de agua en la ciudad, algo a lo que la regidora municipal aseguraba que “esperamos que a lo largo de este año podamos hacer alguna modificación de crédito en el presupuesto para poder acometer estos trabajos”.

Un denso debate de datos y cantidades que culminaba con el voto positivo de PSOE, PeC y Cs y la abstención del PP.

Ademas de esta cuestión, el Pleno también abordaba la modificación de la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento, que cuenta con la modificación de algunas plazas y la generación de protocolos para minimizar las contrataciones temporales y generar mayor estabilidad en las plazas. Una cuestión sobre la que Carmen Ávila aseguraba que “siempre hemos buscado tratar de mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que va a ocurrir es que quienes tienen serios problemas para encontrar trabajo en la empresa privada se encuentren con graves problemas para llevar un sueldo a casa, aunque sea un tiempo. No son trabajos para toda la vida, pero si sabemos que pueden resolver la situación de los hogares durante unos meses. Pero de la forma en la que habrá que hacerlo no podrá ser así. Tratamos de ofrecer empleo a las familias. No podemos ponernos una venda quienes estamos al frente de un municipio y olvidarnos de estos puestos de trabajo que tanto ayudan…para nosotros sería mucho más sencillo crear puestos estructurales en todos los ámbitos y ya está…o externalizar servicios, algo que no pasara en ningún caso. Las plazas que no hemos llevado a estabilización tendremos que ir sacándolas para lograr que la temporalidad sea cada vez más pequeña”.

Diferentes daciones de cuentas y ruegos y preguntas han sido protagonistas de los detalles y el debate en el tramo final de una sesión que nuevamente a rozado la medianoche en su finalización.