Alberto Galán publica ‘Última llamada al Edén’ para “buscar una respuesta a muchas dudas”

En las próximas semanas verá la luz el segundo libro, de nuevo un poemario, del guinaldés Alberto Galán Gutiérrez, conocido en Ciudad Rodrigo por ejercer como profesor de Lengua Castellana y Literatura en el Colegio Misioneras de la Providencia-Santa Teresa. Este nuevo libro, que se titula Última llamada al Edén, ve la luz cinco años después de su primera publicación, Cómo describirte, de la que se vendieron cerca de 600 ejemplares, “una cifra bastante decente para alguien como yo que ‘no me conoce’ prácticamente nadie”, además de haber ido a muchos sitios con él.

Aquel primer libro “surgió en las redes sociales”, como “hijo de ese tipo de frases, reflexiones” en torno al amor y lo erótico, y “con ayuda de la gente y con el empujón que me pegaron lo publiqué”. Ahora, este nuevo libro tiene como objetivo de salida “mostrarme a mí mismo que soy capaz de escribir otro tipo de poesía que no tenga nada que ver con el amor y lo erótico -aunque sí hay un tinte erótico muy sutil-, para encontrar esa evolución que todo poeta o escritor busca en su obra”, explicando que “mi poesía prefiero encaminarla hacia lo que es este nuevo libro”, sin “rehuir” del primero, “porque es el que me ha dado el empujón”.

El nuevo trabajo se compone de 33 poemas, que hablan sobre el cosmos, la existencia, Dios, la queja por los problemas que hay en el mundo “y hacia dónde vamos como seres humanos”, con la idea de “buscar una respuesta a muchas dudas”. Así, Alberto Galán explica que, mientras que el primer libro fueron “muchas ideas en torno al amor y a lo erótico, en este sí que he buscado sobre todo sanar mis dudas, como pone en la reflexión final”. Para ello, ha tomado como referencia a Vicente Aleixandre (“que me gusta mucho y que apenas conoce la gente”) y su “existencialismo con lo erótico” entendiendo que “este libro creo que responde a toda esa línea del poeta sevillano”.

Con la idea de presentarlo al premio Ciudad de Salamanca, Alberto Galán comenzó a escribirlo “en los meses más duros de la pandemia, en torno a abril-mayo de 2020”, terminándolo en 2021. Al respecto, comenta que para una obra de este tipo “un día escribes un verso, lo encaminas, lo tienes que depurar, y pueden pasar 5-6 meses con 2 poemas, y luego te vienen 5-6 semanas que escribes 3-4”. Este ritmo contrasta con los que publica de forma regular en sus redes sociales (https://www.instagram.com/albertogalan_autor/?hl=es y https://www.facebook.com/profile.php?id=100043136706847): “te tienes que esforzar para sacar 10-12-15 versos” del ‘tirón’: “no es lo mismo escribir un poema para publicar” de forma inmediata (“son más instantáneos, van más encaminados a gustar”) que “al final buscar una obra” (para “sentirte tú más a gusto con lo que has escrito”). Respecto al método general de creación, “ahora normalmente pongo la idea en el ordenador, y voy depurando cosas”.

Finalmente, ha salido un libro “a la manera clásica, sin apenas adornos; la portada ya lo dice todo, no tiene ilustraciones y prácticamente no hay títulos en los poemas”, considerando que está destinado “a un público que le seduzca la poesía, y quiera encontrar un refugio muy clásico en una poesía moderna”, con el trasfondo de “hacerse preguntas, encontrar algunas respuestas y sobre todo crear muchas dudas”. Uno de los pocos con título es el que dedica a Miguel Hernández, en el que se mezcla “el tema de la queja porque su amigo del alma, Ramón Sijé, muere, y lo que fue Miguel Hernández, el poeta de la tierra como humanidad”. El poema se titula en concreto Resurrección, “porque creo que Miguel Hernández hizo resucitar, aunque no físicamente, a su amigo Ramón Sijé y lo hizo eterno”.

Explicando que “siempre escribo el libro y después busco la dedicatoria”, este nuevo poemario se lo dedica (tras hacerlo en el primer volumen a sus padres y su hermano, “por ser las personas más importantes”), a su abuela, “una persona con una fe que mueve montañas, y que merecía tener la distinción; aparte que es una fe como pone en la dedicatoria ‘inquebrantable’, ella siempre cree en todo, cree en la positividad, nunca hay un enfado ni nada, por lo que este libro se lo merecía ella más que nadie”. Como ocurrió con Cómo describirte, Alberto Galán ha optado por la autopublicación, de nuevo a través de Círculo Rojo, “porque como editorial te da bastante respaldo”.

Ahora llega el momento de las presentaciones, empezando por Ciudad Rodrigo: “es el sitio más indicado para empezar la andadura de este libro, porque me lo ha dado todo, estoy súpercontento con Ciudad Rodrigo”. Esta presentación tendrá lugar a mediados de marzo, “en un lugar creo que especial por la temática del libro y por lo que representa para mí”. Después, será turno para su localidad natal, Fuenteguinaldo (en Semana Santa), y posteriormente en la Librería Yuste de Salamanca. Además, tiene previsto acudir el viernes 24 de marzo al Instituto Gabriel y Galán de Montehermoso (Cáceres) a una charla de poesía con los alumnos.

Sus otras facetas

Respecto a los suyos, “están como locos por ir a la presentación, de hecho son los que me han puesto la hora para que puedan llegar todos”, añadiendo que “en redes sociales me ayudan muchísimo, porque le dan a ‘Me gusta’ a muchas cosas, cada vez que publicas algo siempre están pendientes,... le agradezco que estén pendientes de mi otra faceta”. Eso sí, Alberto Galán aclara que “no me gusta mezclar libro con educación: sí que hablo a veces de él, si me preguntan cómo se escribe, qué hay que hacer o qué no hay que hacer, pero nunca se me ocurriría obligar a leer el libro a mis alumnos y mucho menos llevar un libro al Colegio para que me lo compren”.

En torno a esos alumnos, apunta que “hay algunos que sí que les gusta escribir, y sobre todo me han preguntado por qué se escribe”, contestándoles algo que leyó hace un tiempo: “es un método de desintoxicación mental”. Así, hay personas a las que les ha recomendado “cuando te encuentres mal, escribe y desahógate, y así aunque no se lo digas a nadie, siempre te quedará la opción de que se lo has contado a alguien y te has quitado ese problema de encima”.

La escritura, que es “un divertimento”, y el Colegio son solo dos de los frentes que tiene abiertos Alberto Galán: “soy una persona que le gustan los proyectos, me gusta estar vivo, y no sentirte parado, y al final tengo muchos proyectos abiertos”, entre los que se incluyen el segundo curso de doctorado y el llevar la carrera de un matador de toros”, siendo en conjunto sus “cuatro refugios: Colegio, toros, doctorado y libros”, reconociendo que “muchas veces me dicen que hay que encaminarse a uno porque el que mucho abarca, poco aprieta”.

Respecto al doctorado, está haciendo una tesis “que mezcla filosofía y los tratados de lujo y moda del siglo XVIII-XIX”; mientras, en torno a ser apoderado de un matador de toros, señala que “me está enseñando una cara completamente diferente a la que la gente puede creer del mundo del toro, pero con la que disfruto muchísimo, cuando vamos al campo o cuando empezamos una negociación para ir a torear: aunque sea al pueblo de 500 habitantes, nos lo tomamos como si fuéramos a Las Ventas”.

En todo caso, recalca que “el Colegio es lo primordial, a lo que le dedico todo el tiempo”, mientras que en torno a la poesía, “siempre tengo algún hueco cada 15-20 días para sacar un poema por redes sociales, que normalmente van sobre el amor, pero también tengo un huequecito para ir creando una obra, poquito a poco, y cuando ya la he visto madurada, ya la he depurado, le he corregido errores, me atrevo a publicarla”, para lo cual hay que escoger el momento, porque “sacar un libro lleva muchas cosas, es un aluvión casi hasta de emociones, porque tienes a la gente muy encima”.